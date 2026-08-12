41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 32 yaşındaki Georgina Rodriguez, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğününün uzun süre kamuoyundan gizlenmesi ise merakı daha da artırdı.

Düğün için Madeira iddiası gündeme gelmişti

Ronaldo ve Georgina'nın düğünlerini Madeira Adası'nda gerçekleştireceği yönünde günlerdir çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Ancak çift, sürpriz bir kararla nikâh için Cascais'i tercih etti.

Oldukça küçük ve özel bir tören gerçekleştiren çift, düğünün ayrıntılarını basından ve hayranlarından uzak tutmayı başardı.

Düğünden sadece yüzüklerini paylaştılar

Dünyanın en çok merak ettiği düğünlerden biri olmasına rağmen Ronaldo ve Georgina, törene ait neredeyse hiçbir görüntüyü kamuoyuyla paylaşmadı.

Çift, evliliklerini yalnızca ellerindeki yüzüklerin görüldüğü bir fotoğrafla duyurdu. Paylaşımın üzerine ise “C❤️G”notunu ekledi.

Bu sade paylaşım kısa sürede milyonlarca hayranın dikkatini çekti. Gösterişli davetleri ve lüks yaşamlarıyla sık sık gündeme gelen çiftin, hayatlarının en özel gününü bu kadar gizli tutması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Beş çocukları da törendeydi

People dergisinin aktardığı bilgilere göre Ronaldo ve Georgina'nın beş çocuğu da nikâh töreninde hazır bulundu.

Çiftin yakın çevresiyle gerçekleştirdiği törenin oldukça samimi bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Yaklaşık 10 yıllık aşk evlilikle taçlandı

Ronaldo ile Georgina'nın ilişkisi 2016 yılında başlamıştı. O dönem bir mağazada çalışan Georgina Rodriguez ile tanışan Ronaldo'nun ilişkisi kısa sürede dünya magazininin en çok konuşulan birlikteliklerinden biri haline geldi.

Yıllar içerisinde kırmızı halı organizasyonlarından tatillere, futbol sahalarından aile yaşamlarına kadar pek çok anlarını takipçileriyle paylaşan çift, özel hayatlarının en önemli adımını ise uzun süre gözlerden uzak tuttu.

Ronaldo ve Georgina'nın evlenmesiyle yaklaşık 10 yıllık birliktelikleri de resmiyet kazanmış oldu.

Dünyaca ünlü yıldızın milyonlarca kişinin merak ettiği düğününü yalnızca tek bir fotoğrafla duyurması ise “Ronaldo'nun en gizli töreni” yorumlarına neden oldu.