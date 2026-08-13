İspanya Süper Kupası’nda futbolseverleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İspanya Futbol Federasyonu, 2027 Süper Kupa organizasyonunun İstanbul’da düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Turnuvada İspanya'nın dört önemli kulübü Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için mücadele edecek.

İlk yarı final eşleşmeleri belli oldu

Dört takımlı final-four formatında gerçekleştirilecek organizasyonda yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

İlk yarı finalde Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen iki takım, 7 Şubat'ta İstanbul'da İspanya Süper Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak.

İstanbul dünya futbolunun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak

İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a taşınması, Türkiye'nin uluslararası futbol organizasyonlarındaki konumunu da güçlendirecek. Organizasyonun dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

İspanya Süper Kupası son yıllarda ülke dışında düzenlenen önemli futbol organizasyonlarından biri haline gelirken, 2027 edisyonunun Türkiye'de yapılması kararı İstanbul'u İspanyol futbolunun dev kulüplerine ev sahipliği yapan şehirlerden biri haline getirecek. Organizasyonun 2028 yılında ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmesi planlanıyor.

İstanbul'da yıldızlar geçidi

Real Madrid ve Barcelona gibi dünya futbolunun en fazla takip edilen kulüplerinin yanı sıra Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın da İstanbul'da sahne alacak olması, organizasyonun Türkiye açısından turizm ve spor ekonomisi bakımından da dikkat çekici bir etkinlik olmasını sağlayacak.

Futbolseverler, Şubat 2027'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İspanya'nın dört güçlü takımının şampiyonluk mücadelesini izleme fırsatı bulacak.