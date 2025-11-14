Kadın Milliler’den Üst Üste İkinci Şampiyonluk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, final karşılaşmasında karşılaştığı Azerbaycan’ı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğuna ulaştı.

Final Maçının Detayları:

Salon: Boulevard

Hakemler: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)

Türkiye Kadrosu: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L); Ege Melisa, Eda, Liza

Azerbaycan Kadrosu: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L); Burkova, Karimova

Setler: 25-14, 25-10, 25-18

Maça etkili bir başlangıç yapan Milliler, özellikle servis ve blok performansıyla rakibine üstünlük kurdu. Karşılaşmayı set vermeden tamamlayan Türkiye, turnuvayı altın madalya ile noktaladı.

Erkek Milli Takım’dan Gümüş Madalya

Aynı organizasyonda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı ise finalde İran ile karşılaştı. Zorlu mücadelede rakibine 3-1 mağlup olan milliler, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Final Maçının Detayları:

Salon: Boulevard Arena

Hakemler: Abdul Rahman (Suudi Arabistan), Ahmad Abbas (Kuveyt)

İran Kadrosu: Sadati, Yousef, Danesdoust, Aftab, Eisa, Arshia, Hazrat (L); Ariakhah, Ali Ramezani

Türkiye Kadrosu: Onur, Mustafa, Cansın, Gökçen, Yiğit Savaş, Arda, Abdulsamet (L); Hilmi, Selim, Berk, Yiğit Hamza

Setler: 25-20, 25-20, 17-25, 25-17

Süre: 109 dakika (27', 26', 27', 29')

Milliler üçüncü sette oyuna ağırlığını koysa da İran’ın tecrübesi karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Türkiye’den Organizasyona Çifte Damga

Kadınlarda altın, erkeklerde gümüş madalya kazanan Türk voleybolu, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda performansıyla öne çıktı. Her iki milli takım da kupa töreninde büyük coşkuyla karşılandı.