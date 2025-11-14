Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın cezaevine girişine ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı. Karaarslan, Arslan’ın bir trafik kazası nedeniyle açık cezaevinde hükümlü olduğunu, tutuklu bulunmadığını ve 9 Şubat 2026’da şartlı tahliye kapsamında cezaevinden çıkacağını ifade etti.

“Görevini etkileyecek bir hukuki engel yok”

Başkan Remzi Karaarslan, İsmail Arslan’ın görevi kötüye kullanma suçundan yürüyen bir adli ya da idari soruşturmasının olmadığını özellikle vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanımız hakkında görevinin sonlanmasını gerektirecek herhangi bir hukuki durum söz konusu değildir. Arslan, taksirle işlenen bir trafik kazası nedeniyle hükümlüdür. Yasal süreç Belediye Kanunu ve Seçim Kanunu kapsamında görevine engel teşkil etmemektedir.” Erdoğan: ''Sabıkalı belediyecilik anlayışı, ne yazık ki, yeniden hortladı'' İçeriği Görüntüle

Kaza 2021’de meydana gelmişti

Açıklamaya göre, 14 Aralık 2021’de Konya-Akören yolunda meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Aynı kazada İsmail Arslan da yaralanarak tedavi görmüştü.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Arslan’a taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza 16 Ekim 2023’te istinaf incelemesi sonucu kesinleşti. İnfaz süreci ise iki kez ertelendikten sonra Arslan, 11 Kasım 2025’te kendi isteğiyle Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim oldu.

Tahliye tarihi belli

Açıklamada, infaz düzenlemelerine göre Arslan’ın 9 Şubat 2026’da denetimli serbestlikle tahliye olacağı kaydedildi. Karaarslan, belediye hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

Tazminat davaları sürüyor

Kaza sonrası yaralı vatandaş ve hayatını kaybeden kişinin yakınları tarafından açılan maddi-manevi tazminat davalarının ise halen devam ettiği ve henüz kesinleşmiş bir tazminat kararı bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

“Gerçek dışı iddialara karşı hukuki süreç başlatılacak”

Bazı basın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karaarslan, belediye başkanının görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ilişkilendirilmesinin tamamen yanlış olduğunu söyledi ve şu uyarıyı yaptı: