A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’le geçti. Hollanda’nın ardından ikinci müsabakasını da kazanmayı başaran milliler, gruptaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da İtalya ile karşılaşacak.
Salon: South Paris Arena 1
Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Türkiye: Vargas, Hande, Elif, İlkin, Eda, Zehra, Gizem (L) (Ebrar, Cansu, Derya, Meliha)
Dominik Cumhuriyeti: B.Martinez, Arias, Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Guillen, Gonzalez, Tapia, Rodriguez)
Setler: 21-25, 25-18, 25-21, 25-15
Süre: 1 saat 45 dakika