A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’le geçti. Hollanda’nın ardından ikinci müsabakasını da kazanmayı başaran milliler, gruptaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti

Salon: South Paris Arena 1

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Vargas, Hande, Elif, İlkin, Eda, Zehra, Gizem (L) (Ebrar, Cansu, Derya, Meliha)

Dominik Cumhuriyeti: B.Martinez, Arias, Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (De La Cruz, Guillen, Gonzalez, Tapia, Rodriguez)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti

Setler: 21-25, 25-18, 25-21, 25-15

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