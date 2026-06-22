Son yıllarda elde ettiği uluslararası başarılarla Türk sporunun en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Çin karşısında büyük bir karakter ortaya koydu. İlk seti 25-21 kazanan milliler, sonraki iki seti kaybetmesine rağmen oyundan kopmadı. Dördüncü sette rakibine üstünlük kuran ay-yıldızlılar, karar setini de 15-12 alarak parkeden 3-2 galip ayrıldı.

157 dakika süren mücadelede Melissa Vargas ve arkadaşları, tribünleri dolduran binlerce taraftarın desteğiyle önemli bir geri dönüşe imza attı. Son dönemde özellikle futbolda yaşanan sonuçlar nedeniyle eleştirilerin arttığı bir ortamda gelen galibiyet, sporseverlerin yüzünü güldürdü.

Dünyanın en güçlü voleybol ülkeleri arasında yer alan Türkiye, elde ettiği başarılarla yalnızca madalya kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk sporuna duyulan güveni de artırıyor. Filenin Sultanları'nın ortaya koyduğu mücadele ve kazanma alışkanlığı, birçok branş için de örnek gösteriliyor.

Milliler, Milletler Ligi'ndeki yolculuğuna 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya karşısında devam edecek. Türkiye, şimdiden yeni bir zafer için sahaya çıkmaya hazırlanırken, spor kamuoyu da gözünü bir kez daha Filenin Sultanları'na çevirmiş durumda.