MİT, Savcılık ve Mali Şube’den ortak operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin koordinasyonuyla yürütülen operasyonda İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da sabaha karşı baskınlar gerçekleştirildi.

Marketler üzerinden örgüte finansal destek

Operasyon kapsamında HAKMAR ve TATBAK marketlerinin sahibi olduğu belirtilen Z.D.’nin, şirket gelirlerini örgüte aktardığı, FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye’deki örgüt mensuplarına sistemli şekilde para transferi yaptığı iddia edildi.

Z.D.’nin evinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilirken, ifadesinde “Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun” dediği öne sürüldü.

Kurye eski polis, yardım alan 24 kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında, FETÖ’nün finans faaliyetlerinde görevli olduğu değerlendirilen ve polislikten ihraç edilen C.G.’nin Z.D.’nin talimatıyla örgüt içindeki isimlere elden para dağıttığı iddia edildi. C.G.’nin, il il dolaşarak özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı bulunan kişilere ve yakınlarına nakdi yardım ulaştırdığı ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında bu yardımları aldığı belirlenen 24 kişi de bulunuyor.

Gizli toplantılar ve şifreli kapılar

HAKMAR’ın İstanbul Sancaktepe’deki genel merkezinde yapılan aramada ise dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütsel teamüllere uygun şekilde tasarlandığı belirtilen binada, çok sayıda şifreli kapı ve özel güvenlikli alan bulunduğu, bu alanlarda örgütsel toplantıların yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca, HAKMAR bünyesinde FETÖ üyeliğinden sabıkalı ya da örgüte sempati duyan kişilerin istihdam edildiği, işe alımların bu çerçevede gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Kayyum kararı

Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ’ye finansal destek sağladığı iddiaları nedeniyle HAKMAR ve TATBAK marketlerine kayyum atanmasına karar verdi. Şirketlerin tüm yönetim ve mali yetkileri mahkeme kararıyla atanan kayyumlara devredildi.