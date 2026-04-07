Son gelişmelere göre, benzin ve motorin fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiği öğrenildi. Bu karar, fiyatlarda kısa vadede yeni bir artışın önüne geçti.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası’nda:

Benzin: 62,60 TL

Motorin: 77,47 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası’nda:

Benzin: 62,45 TL

Motorin: 77,32 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,57 TL

Motorin: 78,60 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,85 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 34,79 TL

Fiyatlar neden değişiyor?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları; küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve özellikle ÖTV başta olmak üzere vergi artışlarına bağlı olarak şekilleniyor. Bu nedenle fiyatlarda dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.