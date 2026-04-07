Son gelişmelere göre, benzin ve motorin fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiği öğrenildi. Bu karar, fiyatlarda kısa vadede yeni bir artışın önüne geçti.
İstanbul’da akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda:
- Benzin: 62,60 TL
- Motorin: 77,47 TL
- LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası’nda:
- Benzin: 62,45 TL
- Motorin: 77,32 TL
- LPG: 34,39 TL
Ankara’da akaryakıt fiyatları
Ankara:
- Benzin: 63,57 TL
- Motorin: 78,60 TL
- LPG: 34,87 TL
İzmir’de akaryakıt fiyatları
İzmir:
- Benzin: 63,85 TL
- Motorin: 78,87 TL
- LPG: 34,79 TL
Fiyatlar neden değişiyor?
Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları; küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve özellikle ÖTV başta olmak üzere vergi artışlarına bağlı olarak şekilleniyor. Bu nedenle fiyatlarda dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.