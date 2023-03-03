Bilal KOÇAK

Millet İttifakı’nın taşıyıcı kolonu kırıldı, 6’lı masa çöktü. Akşener, 5 erkek lidere restini çekti…

Türk siyaset literatürüne “6’lı Masa” diye yeni bir kavram getiren CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi liderleri ilk toplantılarını 12 Şubat 2022’de yaptı. Ancak 6’lı masa bir yıllık ömrünü 12’nci toplantısında “Meral Akşener Depremi” ile tamamladı. Millet İttifakı’nın taşıyıcı kolonu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” konusunu dayatan masanın 5 erkek liderine restini çekip, masayı da “Millet İttifakını” da dağıttı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “6'lı masa, artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” açıklaması, masayı oluşturan liderlerin bu ülkeyi yönetemeyeceklerini de ifade ediyor. Akşener’in masayı dağıttıktan sonra yaptığı açıklamada özellikle şu cümlelerin altını çizmek gerekiyor: “6'lı masanın son toplantısında bir tırnak içi anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir." Akşener’in sözleri yenilir yutulur gibi değil.

DOĞMAMIŞ BEBEĞE DON BİÇTİLER

Bu işin yürümeyeceği çoktan belliydi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istemiyor, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu inatla “Cumhurbaşkanı adayı olacağım” diyor. Çünkü siyasette son kozlarını oynadığının o da farkında. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise istemem yan cebime koy misali; “Beni de aday gösterirlerse fena olmaz” arzusundaydı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday göstersinler diye yanıp tutuştu. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yavaştan aldı ama o da istekliydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in elinde iki kurşunu vardı. Namluya bu iki belediye başkanını sürdü.. Masayı dağıttıktan sonra da onlara aday olmaları için çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün adını zikretti. Davutoğlu, “Ben Cumhurbaşkanı ile aynı imza yetkisine sahip olacağım” diye muhtıra verdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın sesi fazla çıkmadı.

MİLLET SEÇİM SANDIĞINDA LİDERLERE NOTUNU VERECEK

14 Mayıs yaklaşıyor. Muhalefet darmadağınık, aday açıklayamadı. Göçük altında kalan masadaki liderler kendi ikballeri için mi siyaset yapıyor? 12 defa toplanıp da anlaşamayan bu liderler, acaba Türkiye’yi yönetebilirler mi? Asrın felaketinin acılarını sarmaya çalışan ülkemizi ayağa kaldırabilirler mi? Milletimizin kafasında şüpheler oluştu. Bunları görüyor, kafasında, kalbinde tartıp, ölçüp biçiyor. Kasap-Koyun misali, millet can derdinde, bunlar siyasi ikbal peşinde. Milletimiz seçim sandığında liderlere notunu verecek, şapkalar düşecek keller ortaya çıkacak…