Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde çığır açacak önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında erişimi zor ve yüksek maliyetli olanların da bulunduğu 5 yeni akıllı kanser ilacını geri ödeme listesine dahil etti. Bakan Işıkhan, bu yeni ilaçların yaklaşık 48 bin kanser hastası için kritik bir destek olacağını belirtti.

İlaçların vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek etkili olduğunu ifade eden Işıkhan, “Bu ilaçlar artık SGK tarafından karşılanacak. Özellikle akciğer, meme, baş-boyun, karaciğer, safra yolu, deri, böbrek, bağırsak, mide kanserleri ile lenfoma gibi 25 farklı kanser türü ve alt türlerinde hastalarımıza umut olacağız” dedi.

Ayrıca kistik fibrozis hastası çocuklara yönelik erken evrede etkili olan bir ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını açıklayan Bakan, “Bu ilaç sayesinde 2 yaş ve üzeri çocuklarımızda hastalık daha ortaya çıkmadan önleyici tedavi mümkün olacak” diye konuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte SGK’nın geri ödeme listesindeki toplam kanser ilacı sayısı 784’e yükseldi. Işıkhan, sadece son iki yılda 867 ilacın kapsama alındığını, bunlardan 134’ünün kanser tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Diyabet, MS, SMA, kalp-damar hastalıkları, KOAH ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yönelik pek çok ilacın da geri ödeme listesine dahil edildiğini hatırlatan Işıkhan, "Sosyal devlet anlayışımız gereği, vatandaşımızın sağlığa erişimini kolaylaştıracak her adımı kararlılıkla atıyoruz. Bu yeni ilaçlar birçok hasta için bir dönüm noktası olacak. Şifa getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.