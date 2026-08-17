17 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında gram altın 6.766 TL seviyesinden işlem görürken, ons altının fiyatı 4.398 dolar civarında bulunuyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altın fiyatlarındaki yükselişte doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve son dönemde açıklanan ekonomik verilerin etkisi öne çıkıyor.

Ilımlı seyreden ekonomik göstergeler, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilerken, faiz artışı beklentilerinin zayıflaması altın fiyatlarına destek sağlıyor.

Yatırımcılar yeni haftada hem ons altındaki hareketi hem de dolar/TL kurundaki değişimi yakından takip ediyor.

17 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde sabah saatleri itibarıyla altının satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.766,53 TL

6.766,53 TL Çeyrek altın: 11.037,00 TL

11.037,00 TL Yarım altın: 22.073,00 TL

22.073,00 TL Tam altın: 43.545,55 TL

43.545,55 TL Cumhuriyet altını: 43.971,00 TL

43.971,00 TL Gremse altın: 109.197,81 TL

109.197,81 TL Ons altın: 4.398,14 dolar

Yatırımcıların gözü altın piyasasında

Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, gün içerisinde fiyatlarda yaşanabilecek değişimleri yakından izliyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, iç piyasada yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, doların seyri ve ons altındaki hareketin önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.