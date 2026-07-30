Proje alanından yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıktaki bir kahvehanede yapılması planlanan Halkın Katılımı Toplantısı, yöre halkı ve çevre aktivistlerinin sert tepkisi üzerine yapılamadan sonlandırıldı.

Proje Yeri Tepki Çekti: “Halktan Kaçırılmak İstendi”

Çeşme Yarımadası Çevre Derneği (ÇEŞÇEP) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, toplantının Mamurbaba ve Alaçatı mahallelerine kilometrelerce mesafede bir lokasyonda düzenlenmesine tepki gösterdi. Toplantı yerinin bilinçli olarak uzak seçildiğini ve katılımın zorlaştırılmak istendiğini belirten yurttaşlar, salonda sloganlarla projeyi protesto etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yükselen tepkiler ve sloganlar nedeniyle bilgilendirme sunumunu gerçekleştiremedi. Sürecin ilerleyememesi üzerine yetkililer, "sağlıklı bir bilgilendirme ortamının oluşmadığını" resmi tutanağa geçirerek toplantıyı sonlandırmak zorunda kaldı.

Çeşme'de "otel kılıflı villa" tartışmalarıyla gündeme gelen Castello Fontana Otel Projesi'nde, proje arazisinin ortaklık yapısına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, ÇED dosyasında isimlerine yer verilmeyen parsel hissedarları arasında Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ile kuzeni Günay Guy Pagy bulunuyor.

Projenin arka planındaki detaylar, ÇED sürecine neden ihtiyaç duyulduğunu ve projenin geçirdiği aşamalı değişimi ortaya koyuyor:

Süreç Nasıl Değişti? Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. , Çakabey Mahallesi’ndeki 180 bin 407 metrekarelik dev arazide ilk olarak ÇED yönetmeliğindeki eşik değerlerin altında kalan 20 odalı bir butik otel planlamıştı. Bu kurgu sayesinde proje için daha önce "ÇED Sürecine Gerek Yoktur" görüşü alınmıştı.

Teşvik ve Fizibilite Kararı Büyüttü: Şirket; yapılan yeni fizibilite çalışmaları ve yatırım teşviklerinden yararlanma imkanlarını gerekçe göstererek projeyi devasa boyutlara taşıdı.

İnşaat Alanı Katlandı: Revize edilen yeni dosyada toplam yatırım bedeli 1 milyar 993 milyon 240 bin TL ’ye çıkarılırken, inşaat alanı 88 bin 393 metrekareye ulaştı.

Rakamlarla Yeni Proje: Planlanan komplekste 272 blok içerisinde 769 oda, 1.470 yatak kapasitesi, apart ve butik otel birimleri, 41 adet açık yüzme havuzu ile 473 araçlık otopark yer alıyor.

Yatırımcı Şirket Kim? (Arıkan Proje Geliştirme)

Projeyi üstlenen Arıkan Proje Geliştirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını Habip Arıkan yürütüyor. Şirket ve projenin operasyonel detayları ise şöyle:

Çeşme’deki Geçmişi: Arıkan Grubu, bölgede daha önce Çeşme-Ilıca’da 7 villadan oluşan Park Life Çeşme projesini hayata geçirmişti.

Sektörel Geçmişi: 1993 yılında Ankara’da "Arıkan Elektrik" adıyla bir aile şirketi olarak kurulan grup; zamanla gayrimenkul geliştirme, konut, villa, ofis ve ticari proje müteahhitliğine yönelerek Ankara ve İstanbul'da büyüme kaydetti.

İstihdam ve Takvim: Şirket projede inşaat süresini 12 ay olarak öngörüyor. Yapım aşamasında 50 kişiye, tesis işletmeye alındığında ise 150 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

"34 Odalı Butik Otel" Maskesi Altında 769 Bağımsız Bölüm

Çakabey Mahallesi 507 ada 173 parselde hayata geçirilmek istenen dev proje hakkındaki iddialar ise dikkat çekici. ÇEŞÇEP tarafından sunulan 6 sayfalık itiraz dilekçesinde, projenin niteliğine dair şu çarpıcı detaylara yer verildi:

Sözde Butik Otel, Özde Dev Konut Projesi: Resmi başvuruda tesisin 34 odalı bir butik otel olarak tanımlandığı, ancak proje detaylarında 272 blok ve 769 bağımsız bölümün yer aldığı vurgulandı.

Apart Otel Kılıfıyla Satış: Projedeki bağımsız bölümlerin büyük bir kısmının "apart otel" adı altında lüks villa ve rezidans olarak satılacağı, bu durumun turizm yatırımı maskesiyle yürütülen devasa bir gayrimenkul/konut projesi olduğu ifade edildi.

Sit Alanı Baskısı: 1,9 milyar TL yatırım değerine sahip projenin yükselmek istendiği arazinin 3. derece doğal sit alanı içerisinde kalması, ekolojik tahribat endişelerini artırıyor.

6 Sayfalık İtiraz Dilekçesi Yetkililere Teslim Edildi

Toplantının iptal edilmesinin ardından ÇEŞÇEP yönetimi ve bölge sakinleri, hazırladıkları 6 sayfalık detaylı itiraz dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine yetkililere teslim etti. Bölge halkı, yarımadanın doğal yapısını, sit alanlarını ve su kaynaklarını tehdit eden bu tür "örtülü" konut projelerine karşı hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini beyan etti.