Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının da yıl dönümüdür. Tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle çocuklarımızın neşesi ve milletimizin egemenlik gururu bir kez daha birleşiyor.​

Anıtkabir’de Saygı ve Minnet

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim ailemizle huzurunuzdayız.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizler; çocuklarımızın demokrasi ve millî irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak; çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı ‘Türkiye Yüzyılı’ yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz"

Beştepe’de Uluslararası Şenlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti. Ayrıca Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı. Bu etkinlik, dünya çocuklarıyla kurulan dostluk köprülerini pekiştirdi.

TBMM’de Teknoloji ve Gelenek Buluşması

Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliklerinde bu yılın teması "yapay zeka" oldu. Çocuklar, gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri ve hologram gösterileriyle teknolojiyi deneyimlerken, geleneksel oyunlarla da eğlendi.

İstanbul ve Ankara’da Renkli Etkinlikler

İstanbul'da Saraçhane Parkı'nda "Hayalden Geleceğe: Çocukların Türkiyesi" temalı etkinlikler düzenleniyor. Yüz boyama, atölyeler ve maskot gösterileriyle çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Ankara'da ise Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde halk oyunları, kukla gösterileri ve şişme oyun gruplarıyla çocuklar bayramın tadını çıkarıyor.

Atatürk’ün Çocuklara Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri, bugünün anlam ve önemini en güzel şekilde ifade ediyor:​

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz" dedi.

Bu özel günde, çocuklarımızın neşesiyle dolan sokaklarımızda, milletimizin egemenlik gururunu bir kez daha yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!​