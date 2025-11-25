Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlenen asgari ücret, işveren maliyetleri eklendiğinde 30.621 TL seviyesine ulaşıyor.

2026 Asgari Ücret İçin Masadaki Senaryolar

Komisyon toplantıları öncesinde ekonomi kulislerinde farklı oranlar değerlendiriliyor. Özellikle Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri ve hükümetin son yıllarda izlediği politika belirleyici olacak.

1. Merkez Bankası’nın %16’lık Enflasyon Hedefine Göre Zam

Merkez Bankası’nın 2026 yılı için öngördüğü yüzde 16 enflasyon oranı baz alınırsa:

Net asgari ücret: 25.640 TL

Brüt asgari ücret: 30.165 TL

2. Yıl Sonu Enflasyon Beklentisine Göre Zam (%31–33)

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %31–33 bandı dikkate alınırsa:

Zam Oranı Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret %31 28.956 TL 34.066 TL %32 29.177 TL 34.326 TL %33 29.398 TL 34.586 TL

3. Refah Payı Senaryosu: %20–25 Zam

Geçmiş yıllarda hükümetin %5–10 arasında refah payı eklediği biliniyor. Bu yıl da benzer bir yaklaşım uygulanabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda öne çıkan oranlar:

%20 Zam

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

%25 Zam

Hedef Enflasyon Formülü Yeniden Masada

Kulislerde, hükümetin 2024 sonunda olduğu gibi bu yıl da gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyon üzerinden hesaplama yapabileceği konuşuluyor. Sıkı para politikası kapsamında bu yöntemin yeniden tercih edilmesi beklenebilir.

Gözler Aralık Ayındaki Komisyon Toplantılarında

2026 yılı asgari ücretinin aralık ayında yapılacak toplantılarla netleşmesi beklenirken; yüzde 16, yüzde 31–33 ve yüzde 20–25 aralığındaki zam senaryoları şu anda en güçlü ihtimaller olarak öne çıkıyor. Milyonlarca çalışan ve işveren, nihai karar için gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirmiş durumda.