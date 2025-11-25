Araç sahipleri ise “Bugün benzin ne kadar?, Motorin fiyatı kaç TL?, LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.
İşte 25 Kasım 2025 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…
Motorine 2 Lira 40 Kuruşluk İndirim
Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken, motorin cephesinde sevindiren bir haber geldi.
Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı 57 TL seviyesine geriledi.
İl İl 25 Kasım 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
-
Benzin: 55,00 TL
-
Motorin: 57,07 TL
-
LPG: 27,71 TL
Anadolu Yakası
-
Benzin: 54,86 TL
-
Motorin: 56,93 TL
-
LPG: 27,08 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,87 TL
-
Motorin: 58,10 TL
-
LPG: 27,60 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 56,20 TL
-
Motorin: 58,43 TL
-
LPG: 56,82 TL*
(Verilen metindeki rakam diğer illere göre çok yüksek görünse de özgünlük adına değiştirilmeden kullanılmıştır. İsterseniz düzenleyebilirim.)
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum
Akaryakıt fiyatları; petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nedeniyle günlük olarak değişebiliyor. Motorine gelen son indirim vatandaşları bir nebze rahatlatsa da piyasalardaki belirsizlik nedeniyle fiyatların seyrinin yakından takip edilmesi gerekiyor.