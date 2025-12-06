Aslan’dan İlk Yarıda İki Gol

Mücadele hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Leroy Sane’nin şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 29. dakikada Victor Osimhen’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Samsunspor İkinci Yarıda Döndü Ama Yetmedi

İkinci yarıda oyunu dengeleyen Samsunspor, 56. dakikada Musaba’nın kafa golüyle umutlandı. 88. dakikada Emre Kılınç’ın şutu Osimhen’e çarparak yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-2.

Osimhen’den Son Dakikalarda Röveşata Golü

Maçın 90+2. dakikasında Barış Alper’in ortasında savunmadan seken topu Yunus Akgün kafayla Osimhen’e indirdi. Nijeryalı yıldız röveşata ile topu filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi: 3-2.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı son 26 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Maçtan Öne Çıkan Anlar

  • 8. dakika: Sane’nin uzak direğe yaptığı düzgün vuruş skoru açtı.

  • 29. dakika: Osimhen’in hızlı hücum sonrası attığı golle skor 2-0 oldu.

  • 56. dakika: Musaba’nın kafa vuruşu farkı bire indirdi.

  • 88. dakika: Emre Kılınç’ın şutu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

  • 90+2. dakika: Osimhen’in röveşatası maçın sonucunu belirledi.

Galatasaray İlk 11

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor İlk 11

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Cherif Ndiaye
Teknik Direktör: Thomas Reis

Maçın Golleri

  • Galatasaray: Sane (8), Osimhen (29, 90+2)

  • Samsunspor: Musaba (56), Emre Kılınç (88)

Süper Lig Fikstür
  • Dün
  • Galatasaray - Samsunspor
    3-2
  • Bugün
  • Eyüpspor - Kayserispor
    14:30
  • Konyaspor - Rizespor
    17:00
  • Başakşehir - Fenerbahçe
    20:00
  • 7 Aralık, Pazar
  • Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
    14:30
  • Kocaelispor - Kasımpaşa
    17:00
  • Göztepe - Trabzonspor
    20:00
  • 8 Aralık, Pazartesi
  • Beşiktaş - Gaziantep FK
    20:00
  • Alanyaspor - Antalyaspor
    20:00

Süper Lig Puan Durumu
# Takım O Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 15 21 36 BMGBG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 14 18 32 GGGGB
3 Trabzonspor Trabzonspor 14 13 31 GBBGG
4 Göztepe Göztepe 14 10 26 MGGBG
5 Samsunspor Samsunspor 15 6 25 GGBBM
Detaylar için tıklayın