Aslan’dan İlk Yarıda İki Gol

Mücadele hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Leroy Sane’nin şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 29. dakikada Victor Osimhen’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Samsunspor İkinci Yarıda Döndü Ama Yetmedi

İkinci yarıda oyunu dengeleyen Samsunspor, 56. dakikada Musaba’nın kafa golüyle umutlandı. 88. dakikada Emre Kılınç’ın şutu Osimhen’e çarparak yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-2.

Osimhen’den Son Dakikalarda Röveşata Golü

Maçın 90+2. dakikasında Barış Alper’in ortasında savunmadan seken topu Yunus Akgün kafayla Osimhen’e indirdi. Nijeryalı yıldız röveşata ile topu filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi: 3-2.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı son 26 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Maçtan Öne Çıkan Anlar

8. dakika: Sane’nin uzak direğe yaptığı düzgün vuruş skoru açtı.

29. dakika: Osimhen’in hızlı hücum sonrası attığı golle skor 2-0 oldu.

56. dakika: Musaba’nın kafa vuruşu farkı bire indirdi.

88. dakika: Emre Kılınç’ın şutu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu.

90+2. dakika: Osimhen’in röveşatası maçın sonucunu belirledi.

Galatasaray İlk 11

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor İlk 11

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Cherif Ndiaye

Teknik Direktör: Thomas Reis

Maçın Golleri

Galatasaray: Sane (8), Osimhen (29, 90+2)

Samsunspor: Musaba (56), Emre Kılınç (88)

Süper Lig Fikstür

Dün

Galatasaray - Samsunspor 3-2

Bugün

Eyüpspor - Kayserispor 14:30

Konyaspor - Rizespor 17:00

Başakşehir - Fenerbahçe 20:00

7 Aralık, Pazar

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük 14:30

Kocaelispor - Kasımpaşa 17:00

Göztepe - Trabzonspor 20:00

8 Aralık, Pazartesi

Beşiktaş - Gaziantep FK 20:00

Alanyaspor - Antalyaspor 20:00

Süper Lig Puan Durumu