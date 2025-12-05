Kick Boks’ta Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonlukları bulunan Asuman Çığlıoğlu, 21-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda büyükler 60 kilogram Full Contact kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türkiye’ye gurur yaşattı. Altın madalyayla yurda dönen milli sporcu, Kastamonu’da vatandaşlar tarafından çiçekler, meşaleler ve yoğun tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Başarı kutlamaları kapsamında pasta kesilerek Çığlıoğlu’nun şampiyonluğu taçlandırıldı.

“Hayalini kurduğum dünya şampiyonluğunu elde ettim”

İlk dünya şampiyonluğunu kazanmanın mutluluğunu yaşayan Asuman Çığlıoğlu, yıllardır bu an için çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Abu Dabi’de ülkemizi ve Kastamonu’yu temsil ettim. 60 kilogram Full Contact branşında dünya şampiyonu oldum. Bu benim en büyük hayalimdi. 13 yıldır bu sporu yapıyorum ve 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından hedefim dünya şampiyonluğuydu. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile çalışma sistemimizi geliştirerek turnuvaya en iyi şekilde hazırlandık. Şampiyonluğu Türkiye’ye ve memleketime getirdiğim için çok mutluyum.”

Spor salonunda yetişen genç sporculara da örnek olmak istediğini ifade eden Çığlıoğlu, “Onların da büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. İnşallah birlikte daha nice şampiyonluklar yaşarız” dedi.

“Kastamonu’ya getirilen en büyük derece”

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Emrah Şahanoğlu, alınan altın madalyanın hem kendi kariyerleri hem de Kastamonu sporu için tarihi bir başarı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır hedeflediğimiz en büyük madalyayı aldık. Bu, Kastamonu’ya bugüne kadar getirilen en üst derece. Sporcumla gurur duyuyorum ve başarılarının devam edeceğine inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik

Asuman Çığlıoğlu’nun kariyerinde 15 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, 2 Dünya Kupası şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü ve 1 dünya ikinciliği bulunduğunu belirten Şahanoğlu, Ankara ziyaretleri sırasında önemli bir an yaşandığını aktardı:

“Milletvekilimiz Serap Ekmekçi bizi TBMM’de ağırladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Asuman’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu bizim için çok değerli ve tarihi bir andı.”