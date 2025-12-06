Uluslararası finans dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Global Banking & Markets Awards’ın bu yılki kazananları 26 Kasım’da Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Sanko Holding’in çimento ve beton sektöründeki lider şirketi Çimko, 300 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli tahvil ihracıyla “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görüldü. Ödül, Çimko’nun üretim gücünün yanı sıra etkin finansman yönetiminde ulaştığı yetkinliğin de bir göstergesi oldu.

Çimko’nun ödül kazandığı tahvil ihracı, başarılı finansal planlaması ve yatırımcılar nezdinde gördüğü yüksek ilgiyle öne çıktı. 300 milyon ABD doları tutarındaki beş yıl vadeli amortismanlı yurtdışı tahvil, şirketin finansal disiplinini ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini ortaya koydu.

Global Banking & Markets Awards, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye bölgesinde yılın öne çıkan finansal işlemlerini değerlendirerek alanında en başarılı kurumları ödüllendiriyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu platform, finansal yenilik, işlem büyüklüğü, yatırımcı ilgisi ve yapılandırma başarısı gibi kriterlere göre bölgesel ölçekteki lider uygulamaları belirliyor.