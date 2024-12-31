Kırmızı Işıkta Geçmenin Bedeli 2 Bin 167 TL Oldu

2024 yılında kırmızı ışık ihlali için bin 506 TL olan ceza, 2025’te 2 bin 167 TL’ye yükseltildi. Bu artış, trafiğin güvenliğini sağlamak ve kurallara uyumu artırmak amacıyla yapılan düzenlemelerden sadece biri.

Hız Limitlerini Aşmanın Maliyeti Arttı

Hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşma: 2 bin 167 TL (2024: Bin 506 TL)

2 bin 167 TL (2024: Bin 506 TL) Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşma: 9 bin 267 TL (2024: 6 bin 439 TL)

Tehlikeli Davranışlar Daha Ağır Yaptırımlarla Karşılaşıyor

Alkollü araç kullanma cezası: 9 bin 267 TL (2024: 6 bin 439 TL)

9 bin 267 TL (2024: 6 bin 439 TL) Drift atma cezası: 46 bin 392 TL (2024: 32 bin 233 TL)

46 bin 392 TL (2024: 32 bin 233 TL) Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 18 bin 679 TL

Günlük Hataların Bedeli de Yükseldi

Araç kullanırken telefonla konuşma: 2 bin 173 TL (2024: Bin 510 TL)

2 bin 173 TL (2024: Bin 510 TL) Emniyet kemeri kullanmama: 993 TL (2024: 690 TL)

993 TL (2024: 690 TL) Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 2 bin 169 TL (2024: Bin 506 TL)

Engelliler için Ayrılan Yerlere Park Etmek Artık Daha Pahalı

Engellilere ayrılmış park alanlarını işgal eden sürücüler, 2025’te bin 990 TL ceza ödeyecek. Bu ceza, 2024 yılında bin 383 TL’ydi.

Trafik Güvenliği İçin Caydırıcı Önlemler

2025’te uygulanan bu yeni cezalar, trafik kazalarını azaltmayı ve sürücülerin daha sorumlu davranmasını sağlamayı hedefliyor. Plakasız araç kullanma, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma gibi konularda da ağırlaştırılan cezalar, trafiğin düzenini korumayı amaçlıyor.

Uzmanlardan Uyarı: Kurallara Uymak Hayat Kurtarır

Yetkililer, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yapıyor. 2025 yılında, yüksek cezalarla karşılaşmamak ve trafikte güvenliği sağlamak için dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

2025 Trafik Cezaları – Öne Çıkan Maddeler

İhlal Türü 2024 Cezası (TL) 2025 Cezası (TL) Kırmızı ışıkta geçme 1.506 2.167 Hatalı park etme 691 994 Hız sınırını yüzde 50 üzeri aşma 6.439 9.267 Alkollü araç kullanma 6.439 9.267 Drift atma 32.233 46.392 Araç kullanırken telefonla konuşma 1.510 2.173 Engelli park alanına park etme 1.383 1.990 Muayenesiz araç kullanma 1.506 2.169 Ehliyetsiz araç kullanma - 18.679

Trafik kurallarına uymak sadece cezaları önlemekle kalmaz, trafikte can ve mal güvenliğini de sağlar. Bu yıl, trafikte daha dikkatli olun!