Kırmızı Işıkta Geçmenin Bedeli 2 Bin 167 TL Oldu
2024 yılında kırmızı ışık ihlali için bin 506 TL olan ceza, 2025’te 2 bin 167 TL’ye yükseltildi. Bu artış, trafiğin güvenliğini sağlamak ve kurallara uyumu artırmak amacıyla yapılan düzenlemelerden sadece biri.
Hız Limitlerini Aşmanın Maliyeti Arttı
- Hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşma: 2 bin 167 TL (2024: Bin 506 TL)
- Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşma: 9 bin 267 TL (2024: 6 bin 439 TL)
Tehlikeli Davranışlar Daha Ağır Yaptırımlarla Karşılaşıyor
- Alkollü araç kullanma cezası: 9 bin 267 TL (2024: 6 bin 439 TL)
- Drift atma cezası: 46 bin 392 TL (2024: 32 bin 233 TL)
- Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 18 bin 679 TL
Günlük Hataların Bedeli de Yükseldi
- Araç kullanırken telefonla konuşma: 2 bin 173 TL (2024: Bin 510 TL)
- Emniyet kemeri kullanmama: 993 TL (2024: 690 TL)
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 2 bin 169 TL (2024: Bin 506 TL)
Engelliler için Ayrılan Yerlere Park Etmek Artık Daha Pahalı
Engellilere ayrılmış park alanlarını işgal eden sürücüler, 2025’te bin 990 TL ceza ödeyecek. Bu ceza, 2024 yılında bin 383 TL’ydi.
Trafik Güvenliği İçin Caydırıcı Önlemler
2025’te uygulanan bu yeni cezalar, trafik kazalarını azaltmayı ve sürücülerin daha sorumlu davranmasını sağlamayı hedefliyor. Plakasız araç kullanma, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma gibi konularda da ağırlaştırılan cezalar, trafiğin düzenini korumayı amaçlıyor.
Uzmanlardan Uyarı: Kurallara Uymak Hayat Kurtarır
Yetkililer, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yapıyor. 2025 yılında, yüksek cezalarla karşılaşmamak ve trafikte güvenliği sağlamak için dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.
2025 Trafik Cezaları – Öne Çıkan Maddeler
|İhlal Türü
|2024 Cezası (TL)
|2025 Cezası (TL)
|Kırmızı ışıkta geçme
|1.506
|2.167
|Hatalı park etme
|691
|994
|Hız sınırını yüzde 50 üzeri aşma
|6.439
|9.267
|Alkollü araç kullanma
|6.439
|9.267
|Drift atma
|32.233
|46.392
|Araç kullanırken telefonla konuşma
|1.510
|2.173
|Engelli park alanına park etme
|1.383
|1.990
|Muayenesiz araç kullanma
|1.506
|2.169
|Ehliyetsiz araç kullanma
|-
|18.679
Trafik kurallarına uymak sadece cezaları önlemekle kalmaz, trafikte can ve mal güvenliğini de sağlar. Bu yıl, trafikte daha dikkatli olun!