İftar menüleri, sunum kalitesi ve mekanlara göre farklılık gösteriyor. İşte 2025 yılına ait en popüler iftar menü fiyatları:

Lüks Restoranlarda İftar Fiyatları:

Çırağan Sarayı Tuğra Restoran: 6.000 TL

6.000 TL Four Seasons Hotel İstanbul: 5.250 TL

5.250 TL Mandarin Oriental Bosphorus: 4.950 TL

4.950 TL Beyti Florya: 4.500 TL

4.500 TL Palude Restaurant: 3.000 TL

3.000 TL Zennup 1844: 3.250 TL

3.250 TL Havuş Lokantası: 3.250 TL

Orta Seviye Restoranlar:

Hacıbozanoğulları Kebap: 2.050 TL

2.050 TL Ramazan Bingöl Et Lokantası: 2.550 TL

2.550 TL Kaşıbeyaz: 2.500 TL

2.500 TL Develi Restaurant: 2.600 TL

2.600 TL Seraf Restaurant: 3.950 TL

3.950 TL Mahsun Usta Yeşilköy: 2.800 TL

2.800 TL Nilhan Sultan Paşalimanı: 2.550 TL

Daha Uygun Fiyatlı İftar Seçenekleri:

Kayseri Mutfağı: 550 TL - 850 TL

550 TL - 850 TL Göze Sarıyer: 650 TL - 850 TL

650 TL - 850 TL Dürüm Molası: 550 TL - 650 TL

550 TL - 650 TL Sinop Sofrası Halime Şahin: 600 TL - 750 TL

600 TL - 750 TL Saraylı Döner: 1.000 TL

1.000 TL Görkem Kilis Sofrası: 1.900 TL

1.900 TL Sembol Ocakbaşı: 1.000 TL - 1.750 TL

1.000 TL - 1.750 TL Çakı Restoran Kayaşehir: 1.900 TL

1.900 TL Bayındır Et Kebap: 1.850 TL

1.850 TL Mahmut Usta: 770 TL

Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren firmalar, zengin iftar menülerinin yanı sıra, mekanlarının sunduğu otantik atmosferiyle de misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamlıyor. Fiyatlar ise restoranın konumuna, sunduğu hizmete ve menü çeşitliliğine göre değişkenlik gösteriyor.

Ramazan ayı boyunca farklı bütçelere hitap eden pek çok mekan, hem geleneksel Türk mutfağından hem de uluslararası mutfaklardan zengin iftar menüleri sunacak. Özel iftar yemekleri için erken rezervasyonlar ise hızla artıyor.