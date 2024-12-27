2025 Araç Muayene Ücretleri

Yeni yılda uygulanacak ücretler şöyle:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 1.335 TL

1.335 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 2.621 TL

2.621 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 3.544 TL

2024 yılında sırasıyla 927,60 TL, 1.821,60 TL ve 2.462,40 TL olan ücretler, yeni zamla birlikte önemli bir artış gösterdi.

Muayenesiz Araç Kullanmanın Cezası da Arttı

2024 yılında muayenesiz araç kullanan sürücülere uygulanan 1.506 TL ceza, 2025 yılında 2.168 TL’ye yükseltildi. Üstelik sadece para cezasıyla sınırlı kalmayan yaptırımlar, aracın trafikten men edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Yeniden Değerleme Oranı Belirleyici Oldu

2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesi, araç muayene ücretlerindeki artışı doğrudan etkiledi. Bu oran, vergi, harç ve cezalar gibi pek çok alanda zam oranını belirliyor.

Sürücüler Ne Yapmalı?

Araç sahiplerinin trafik cezası ve trafikten men gibi yaptırımlarla karşılaşmamak için muayene sürelerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca araç muayene randevularının önceden alınması ve gecikme yaşanmaması önem taşıyor.

2025 yılı zamlı tarifeleri, artan maliyetlerle birlikte sürücüler için ekstra bir yük getirse de güvenli trafik için araç muayenesi hayati bir önem taşıyor.