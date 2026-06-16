Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. Yapılan fiyat güncellemesinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi.

Motorinde 1,17 TL İndirim

Küresel enerji piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında indirime gidildi. İndirim sonrası özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler için yakıt maliyetlerinde bir miktar rahatlama sağlandı.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,08 TL/LT

Motorin: 65,24 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 62,93 TL/LT

Motorin: 65,09 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,05 TL/LT

Motorin: 66,35 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,32 TL/LT

Motorin: 66,64 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT

Fiyatlar Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, döviz kurlarındaki değişimler ve ÖTV başta olmak üzere vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebilirken, küresel piyasalardaki gelişmelere göre sık sık güncellenebiliyor.