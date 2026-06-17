Motorin fiyatlarında indirim rüzgarı sürüyor. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına 40 kuruşluk yeni indirim yapıldı. Dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından gelen son düzenleme ile motorin kullanan araç sahipleri iki gün içinde toplam 1 lira 57 kuruşluk fiyat avantajı elde etmiş oldu.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, vatandaşlar da pompaya yansıyan değişimleri yakından takip ediyor.

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 63,12 TL

Motorin: 64,86 TL

LPG: 31,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,97 TL

Motorin: 64,71 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,09 TL

Motorin: 65,97 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,36 TL

Motorin: 66,24 TL

LPG: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, Brent petrolün seyri, döviz kuru ve vergi kalemlerindeki değişikliklere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor.