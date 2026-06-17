Sessiz sürüş, düşük kullanım maliyeti ve yeni nesil donanımlar cazip görünse de bu araçların risk yapısı klasik içten yanmalı otomobillerden farklı.

Bu nedenle elektrikli araç sahibi olmadan ya da poliçe yenilemeden önce yalnızca prim tutarına bakmak yeterli değil. Batarya, şarj ekipmanı, yetkili servis ağı, yazılım destekleri ve özel parça maliyetleri birlikte değerlendirilirse daha doğru bir sigorta tercihi yapılabilir.

Dijipol ile Elektrikli Araç Sigortasında İlk Bakılacak Nokta

Elektrikli araçlarda en kritik konu, poliçenin aracın teknolojik yapısını gerçekten anlayıp anlamadığıdır. Çünkü bu araçlarda hasarın maliyetini çoğu zaman yalnızca kaporta ya da mekanik parça belirlemez; batarya paketi, elektrik motoru, güç elektroniği ve şarj sistemi gibi bileşenler de tabloya dahil olur.

Farklı şirketlerin kapsamlarını yan yana görmek isteyen kullanıcılar için elektrikli araç sigortası tekliflerini karşılaştırmak, fiyat kadar teminat detaylarını da daha görünür hale getirir. Dijipol üzerinden yapılan karşılaştırmada kullanıcı, yalnızca en düşük primi değil, aracının teknik ihtiyacına en uygun poliçeyi de değerlendirebilir.

Dijipol ile Batarya Teminatı Neden Ayrı İncelenmeli?

Elektrikli araçlarda batarya, aracın en pahalı ve en hassas bileşenlerinden biridir. Kaza, su baskını, yangın ya da darbe sonrası oluşabilecek batarya hasarı, standart bir parça değişiminden çok daha yüksek maliyet yaratabilir. Bu nedenle poliçede batarya hasarının hangi koşullarda karşılandığı açık şekilde görülmelidir.

Bazı poliçelerde batarya aracın ayrılmaz parçası gibi değerlendirilirken, bazı koşullarda kullanım hatası, dış etken veya üretici garantisi ayrımı gündeme gelebilir. Sürücü için önemli olan, hasar anında hangi kalemin sigorta kapsamında, hangisinin garanti veya servis prosedürü içinde ele alınacağını baştan bilmektir.

Dijipol ile Şarj Ünitesi ve Kablo Detayları Gözden Kaçmamalı

Elektrikli araç deneyimi yalnızca otomobilden ibaret değildir. Ev tipi şarj ünitesi, taşınabilir şarj kablosu, adaptörler ve bazen iş yerindeki kurulumlar da kullanımın parçası haline gelir. Bu ekipmanların çalınması, hasar görmesi ya da elektrik kaynaklı arıza yaşaması durumunda poliçenin nasıl çalışacağı kontrol edilmelidir.

Özellikle apartman, site veya iş yeri otoparkında şarj altyapısı kullanan sürücüler için sorumluluk konusu da önemlidir. Şarj sırasında oluşabilecek elektriksel hasarlar, üçüncü kişilere verilebilecek zararlar veya ortak alan kullanımı gibi başlıklar poliçe seçimi sırasında ayrıca sorulmalıdır.

Dijipol ile Elektrikli Araç Poliçesinde Kontrol Edilecek Başlıklar

Kontrol başlığı Neden önemli? Poliçede bakılacak nokta Batarya Hasar maliyetinin büyük bölümünü oluşturabilir. Çarpışma, yangın, su baskını ve darbe kaynaklı batarya hasarı nasıl ele alınıyor? Şarj ekipmanı Araçla birlikte kullanılan ek cihazlar risk altında olabilir. Şarj kablosu, adaptör ve duvar tipi şarj ünitesi teminata dahil mi? Yetkili servis Onarım uzmanlık ve doğru ekipman gerektirir. Elektrikli araç onarımı için anlaşmalı servis ağı yeterli mi? İkame araç Onarım süreci klasik araçlara göre uzayabilir. İkame araç süresi ve araç segmenti ihtiyaca uygun mu?

Dijipol ile Servis Ağı ve Yedek Parça Süreci Önemli

Elektrikli araçlarda onarım, her servisin aynı kolaylıkla üstlenebileceği bir işlem değildir. Yüksek voltaj sistemleri, batarya güvenliği, yazılım kontrolleri ve üretici prosedürleri özel uzmanlık gerektirir. Bu nedenle poliçe seçerken anlaşmalı servis ağının elektrikli araçlar için yeterli olup olmadığı sorulmalıdır.

Yedek parça bekleme süresi de kullanıcı deneyimini doğrudan etkiler. Onarım birkaç gün yerine birkaç haftaya uzarsa, ikame araç teminatının süresi daha önemli hale gelir. Poliçede ikame araç gün sayısı, araç segmenti ve kullanım koşulları bu yüzden yalnızca ek hizmet gibi görülmemelidir.

Yazılım, Sensör ve Kamera Sistemleri Değeri Artırıyor

Yeni nesil elektrikli araçlarda sürüş destek sistemleri, kameralar, radarlar ve yazılımla çalışan güvenlik özellikleri yaygınlaşıyor. Küçük görünen bir tampon hasarı bile sensör kalibrasyonu veya kamera değişimi gerektirebilir. Bu da hasar maliyetini yükselten bir unsur haline gelir.

Bu noktada poliçenin yalnızca görünen fiziksel hasarı değil, aracın elektronik ve yazılımsal bileşenleriyle ilişkili onarım süreçlerini de nasıl değerlendirdiği önem kazanır. Gelişmiş donanımlı bir elektrikli araçta teminat kapsamı, aracın gerçek teknoloji seviyesini yansıtmalıdır.

Dijipol ile Sürücü İçin Pratik Kontrol Listesi

• Batarya kapsamını okuyun: Batarya hasarının hangi durumlarda karşılandığını satın alma öncesinde netleştirin.

• Şarj ekipmanını sorun: Kablo, adaptör ve ev tipi şarj ünitesinin poliçeye dahil olup olmadığını kontrol edin.

• Servis ağını inceleyin: Anlaşmalı servislerin elektrikli araç onarımında yetkin olup olmadığını öğrenin.

• İkame araç süresine bakın: Parça veya servis bekleme ihtimaline karşı ikame araç şartlarını değerlendirin.

• Fiyatı kapsamla birlikte karşılaştırın: Düşük primli teklifin batarya, servis ve ekipman tarafında eksik kalmadığından emin olun.

Dijipol ile Elektrikli Araçta Sigorta Daha Teknik Bir Karar

Elektrikli araç sahibi olmak, ulaşım alışkanlığını değiştirdiği kadar sigorta seçimini de daha teknik hale getiriyor. Batarya maliyeti, şarj altyapısı, özel servis ihtiyacı ve gelişmiş elektronik sistemler poliçe değerlendirmesinde daha fazla önem taşıyor.

Doğru poliçe, yalnızca uygun fiyatlı olan değil; aracın teknolojik yapısını, kullanım şeklini ve olası hasar senaryolarını doğru kapsayan poliçedir. Bu yüzden elektrikli araç sahipleri için karşılaştırma yapmak, sigorta sürecinin en kritik adımlarından biridir.

Dijipol üzerinden 35+ sigorta şirketinden teklifleri inceleyerek elektrikli aracınız için fiyat, teminat ve servis koşullarını aynı süreçte karşılaştırabilirsiniz.