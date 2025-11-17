Bakan Tekin’in paylaşımında, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" ifadeleri yer aldı.

15 Bin Yeni Öğretmen Atamasıyla Eğitim Ailesi Güçleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen sözleşmeli öğretmen atamaları, her yıl binlerce aday için büyük önem taşıyor. Bu yıl ise 15 bin yeni öğretmenin atanmasıyla eğitim kadrosunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Adaylar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bakan Tekin’in açıklamasına göre, 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek. Bu tarih, hem adaylar hem de eğitim camiası için büyük bir heyecanla bekleniyor.

Eğitim alanında kariyer yapmak isteyen öğretmen adayları, tercih sürecini yakından takip ederek başvurularını zamanında tamamlamalı. Bakanlık, tüm adaylara başarılar dileyerek eğitim ailesine yeni katılımların hayırlı olmasını temenni etti.