Türkiye’nin savunma sanayiindeki en yenilikçi projelerinden Bayraktar KIZILELMA, hayalet uçaklara özgü kritik bir kabiliyeti daha kazandı. ASELSAN tarafından yerli imkânlarla geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS), insansız savaş uçağına başarıyla entegre edilerek dünya çapında bir ilke imza attı.

Gömülü EOTS Teknolojisi: Sadece F-35 Seviyesinde

Beşinci nesil savaş uçaklarının en önemli özelliklerinden biri olan gövde içine gömülü hedefleme sistemleri, bugüne kadar yalnızca ABD üretimi F-35 gibi gelişmiş platformlarda bulunuyordu. Bayraktar KIZILELMA’ya TOYGUN’un entegre edilmesiyle Türkiye, bu teknolojiye sahip dünyadaki üç ülkeden biri konumuna yükseldi.

Harici pod yerine gövde içine yerleştirilen EOTS, uçağın düşük radar izi (stealth) kabiliyetini koruyarak yüksek doğruluklu hedefleme yapmasını sağlıyor.

Uçuş Testlerinde Üstün Performans

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen iki ayrı testte TOYGUN’un performansı dikkat çekti.

Sistemin doğrulanan kabiliyetleri:

Farklı irtifa ve hızlarda stabil görüntü üretimi ,

Hareketli hedeflerde uzun menzilli takip başarı oranı,

Lazer hedefleme fonksiyonlarında yüksek hassasiyet,

KIZILELMA’nın görev bilgisayarı ile kesintisiz veri senkronizasyonu ,

Zorlu hava koşullarında güvenilir performans.

Bu sonuçlar, sistemin seri entegrasyon süreci için tüm teknik kriterleri başarıyla karşıladığını ortaya koydu.

Yapay Zekâ Destekli “Hayalet Göz”

ASELSAN’ın kızılötesi banttaki en gelişmiş E/O sistemi olan TOYGUN, KIZILELMA’nın otonom harp kabiliyetini artırmak üzere özel olarak optimize edildi.

Yeni nesil hedefleme sistemi şu yetenekleri sunuyor:

360 derece görev farkındalığı ,

Yüksek çözünürlüklü IR kamera ile uzun menzilli tespit,

Kara ve deniz hedeflerinde gelişmiş tanımlama,

Yapay zekâ destekli otomatik hedef sınıflandırma ,

Otonom uçuş – otonom hedefe angajman yetkinliği.

Tespit Edilmeden Sızma ve Taarruz

TOYGUN sayesinde Bayraktar KIZILELMA, düşük görünürlük avantajını koruyarak düşman hatlarının derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedef tespiti yapabilecek, lazerle işaretleme ve milli mühimmat kullanarak yüksek hassasiyetli taarruz gerçekleştirebilecek.

Bu kritik entegrasyon, KIZILELMA’yı yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en ileri insansız muharip hava araçlarından biri haline getiriyor.