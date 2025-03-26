Bayramlarda çalışanlara ödenecek ek mesai ücreti, çalışanların günlük ücretlerinin 2 katı olarak belirlenmiş durumda. Bu hesaplama, çalışanın aylık brüt maaşının 30’a bölünüp günlük ücreti belirlendikten sonra, çıkan rakamın iki katı ile yapılır. Örneğin, 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bayramda çalışan bir işçiye günlük 866,85 TL ek ücret ödenecek.

Ancak, eğer bayram hafta sonuna denk gelirse, bu durumda mesai ücreti 2,5 katına çıkıyor. Yani, bayramda hafta sonu çalışan bir işçiye, asgari ücret üzerinden hesaplanan günlük bayram mesai ücreti 1.300 TL'ye yükselecek. 2025 yılı Ramazan Bayramı'nda, arife günü Cumartesi ve bayramın birinci günü Pazar olduğundan, hafta sonu çalışan bir işçiye toplamda 1.950 TL ek ödeme yapılacak. Böylece, 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi, toplamda 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.

Bunun yanı sıra, bayramda ek mesai yapan bir işçi, yüzde 50 oranında ek mesai ücreti de almaya hak kazanıyor. Bu durum, çalışanlar için tatil ve mesai dengesini daha verimli hale getirebilir.

2025 Yılı İçin Uzun Tatil Fırsatları

2025 yılında çalışanlar, yıllık izin haklarını kullanarak daha uzun tatiller yapma fırsatına sahip. 15 gün yıllık izinle 45 gün tatil yapabilme imkanı doğuyor. İşte 2025 yılına ait bazı resmi tatiller ve bu tatilleri uzatmak isteyenler için fırsatlar: