Ocak ayında yapılan denetimlerin en dikkat çeken kısmı, fiyat etiketi denetimleri oldu. 13 bin 123 markette fiyat etiketi kontrolleri yapıldı ve aykırılık tespit edilen işletmelere 32,5 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca, 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde de tarife ve fiyat listeleri denetlendi. Bu denetimler sonucunda ise 9,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, tüketici haklarının korunması adına gerçekleştirilen denetimlerde, ayrıca reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili 2 bin 34 firma denetledi ve 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının başından itibaren otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde de fahiş fiyat uygulamaları ve diğer usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla denetimler yaptı. Bu sektörlerde toplam 14 bin 583 firma denetlendi ve 17,8 milyon TL'lik cezalar kesildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla ise 126,7 milyon TL ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, gıda sektöründe gerçekleştirdiği bu denetimlerin Ramazan öncesinde özellikle daha da yoğunlaştırılacağını duyurdu. Bu süreçte, fiyatların tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde denetlenmesi sağlanacak.