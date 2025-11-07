Okan Bayülgen’in Sözleri Olay Oldu

Bir televizyon programında aşk ve ilişkiler üzerine konuşan Okan Bayülgen, yine kendine has üslubuyla dikkat çekti.

Bayülgen, “Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı” ifadelerini kullanınca, sosyal medyada adeta fırtına koptu.

Sivri çıkışlarıyla tanınan ünlü sunucunun bu açıklaması, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Zeyno Günenç’ten Esprili Yanıt: “Ben Ölmedim”

Okan Bayülgen’in sözlerine eski eşi Zeyno Günenç’ten dikkat çeken bir yanıt geldi. Ünlü oyuncu, esprili bir dille “Ben ölmedim” diyerek sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Günenç, Bayülgen hakkında olumlu ifadeler de kullanarak, onun zekâsını övdü:

"Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lazım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı, kafamızı açıyor, iyi geliyor bize."

Bu sözler, ikilinin yıllar sonra bile dostane bir bağ sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

Ebru Polat: “Muhtemelen Okan’ın İşlevleri Bitti”

Şarkıcı Ebru Polat ise Okan Bayülgen’in açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi. Polat, ünlü şovmenin sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bence kadınları değersizleştirmek istemedi, kendisiyle alakalı sinyal vermek istedi. Sende en çok ne eksikse ondan bahsedersin, o hesap. Muhtemelen Okan’ın işlevleri bitti.”

Polat’ın bu yorumu sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, tartışmayı daha da büyüttü.

Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç’in Geçmişi Yeniden Gündemde

Bir dönem evli olan Okan Bayülgen ve Zeyno Günenç, ayrılıklarının ardından dostluklarını sürdürdü. Aralarındaki sıcak diyaloglar ve karşılıklı saygı dolu açıklamalar, magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor.

Bayülgen’in son açıklamaları ise hem eski eşiyle arasındaki bağı hem de ünlü ismin özel hayatına dair merakı yeniden alevlendirdi.