Euro ve Dolar Enflasyona Yenildi

Salih Özman, 2024 yılında euronun yüzde 12, doların ise yüzde 17 oranında değer kazandığını, ancak bu oranların enflasyonun altında kaldığını ifade etti. “Euroya yatırım yapanlar bu yıl kaybetti diyebiliriz. ABD doları da yüzde 17’lik artışına rağmen enflasyonun gerisinde kaldı ve yatırımcısına kaybettirdi. Bu durum, Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve dezenflasyonist sürecin bir sonucu,” dedi.

Altın Yatırımcısını Güldürdü

Altın, 2024 yılında yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etti. Özman, “Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı arttı ve iç piyasada da buna paralel bir yükseliş gerçekleşti. Altın bir ara yüzde 55’e varan kazanç sağladı ve yılı yüzde 50’nin üzerinde bir getiriyle kapatıyor. Bu performansıyla altın, enflasyonu yenen tek geleneksel yatırım aracı oldu,” şeklinde konuştu.

Altın ve Döviz Piyasalarında Güncel Durum

Salih Özman, altının uzun yıllar boyunca güvenilir bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, güncel fiyatlara da dikkat çekti:

Gram Altın: 3.030 TL

3.030 TL Çeyrek Altın: 5.000 TL

5.000 TL Yarım Altın: 10.000 TL

10.000 TL Ziynet Lira: 20.000 TL

20.000 TL Tam Lira (Sikke): 20.500 TL

Döviz kurlarında ise dolar 35,06 TL, euro 36,48 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Altın Gücünü Koruyor

Dünya genelinde merkez bankalarının rezervlerinde döviz yerine altına yöneldiğini belirten Özman, altının bu eğilimle güvenli liman statüsünü koruyacağını söyledi. Özman, “Altının ons fiyatı şu anda 2.630 dolar seviyesinde. Bu eğilim devam ettiği sürece altın, yatırımcılar için güçlü bir seçenek olmayı sürdürecek,” dedi.

2024’te olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da altının yatırımcıların gözdesi olacağı tahmin ediliyor.