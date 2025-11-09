Öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte son yılların en gözde destinasyonlarından Ayvalık, Kasım ayında da hareketli günler yaşıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olması ve zeytin hasadı döneminin devam etmesi, bölgeye olan ilgiyi artırdı.

Ulaşım Avantajı ve Zeytin Hasadı Ayvalık Turizmini Canlandırdı

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ara tatil döneminde yaşanan yoğunluğu değerlendirerek, “Türkiye’nin nadide kentlerinden Ayvalık her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Zeytin hasadı dönemiyle birlikte hem turizm hem tarımda büyük bir canlılık yaşanıyor” dedi.

Uçar, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü ve İstanbul–İzmir otoyolunun ulaşımı kolaylaştırdığını vurgulayarak, “Bu yatırımlar sayesinde İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden Ayvalık’a ulaşım süresi kısaldı. Bu da bölgedeki turizmi yılın 12 ayına yaymamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

Ayvalık’ta Doluluk Oranı Yüzde 100’e Ulaştı

Ayvalık’ta turizm sezonunun sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını belirten Uçar, “Yıl boyunca 400 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Bayram ve tatil dönemlerinde bu sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor. 14 bin 500 yatak kapasiteli konaklama tesislerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Ara tatil döneminde ise otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı” diye konuştu.

Zeytinliklerde Hasat Deneyimi ve Gastronomi Turları İlgi Görüyor

Ayvalık’ta bu dönemde tatil yapan aileler, çocuklarıyla birlikte zeytinlikleri gezip zeytin sıkımını yerinde izliyor. Ziyaretçiler, yeni sezon zeytinyağlarını doğrudan üreticiden satın alarak bölgenin lezzetli ürünlerini tatma fırsatı buluyor.

Uçar, “Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür, sanat ve gastronomi turlarına da büyük ilgi var. Sıcak hava ve ulaşım kolaylığıyla birlikte Ayvalık, ara tatilin en çok tercih edilen rotası haline geldi” dedi.