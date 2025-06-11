Bu dev buluşmanın iç piyasada yaratacağı hareketin yanında İSTOÇ'u yurtdışında tanınır hale getirme hedefleri kapsamında çok önemli bir basamak olacağını kaydeden İstoç İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, 4 günde 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. İSTOÇ'ta satılan ürünlerin yüzde 70'inin yerli malı olduğunun altını çizen Acar, bu oranın giderek arttığını ve İSTOÇ firmalarının geçtiğimiz yıl yaptıkları 6,1 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ekonomisine büyük bir katma değer sağladığını vurguladı.

18-21 Haziran tarihleri arasından düzenlenecek olan İSTOÇ FEST'in tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına, İSTOÇDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar ile birlikte İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Alemdar, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Züccaciye Komitesi Başkanı Murat Kolbaşı, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Uçar ve İSTOÇ Kooperatifi Başkanı Öner Yüksel katıldı.

İSTOÇ'un tarihinin 1979 yılına dayandığını ve az sayıda Tahtakale esnafının yola bir kooperatif kurma hedefi ile çıktığını belirten İSTOÇDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar, 1984 yılında 52 kişinin katılımı ile bir kooperatif kurulduğunu ve şu anda içinde bulundukları 1,1 milyon metrekare alanın tahsis edildiğini söyledi. O dönem bölgenin etrafında hiçbir yol ve altyapı olmadığını kaydeden Acar, "Bir yandan üye toplayıp, bir yandan da inşaata başlıyorlar. 1995'in sonunda ufak ufak yaşam başlıyor. 2000'de ise inşaat alanının tamamına yakını bitiyor. Taşınmaların da tamamlanmasıyla İSTOÇ hızlı bir şekilde Tahtakale'nin yerini alıyor. Bugün gelinen noktada İSTOÇ'da 7 bin 200 iş yerimiz, 4 bin 300 de üyemiz var. Bu hali ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük ikinci toptan alışveriş merkeziyiz." dedi.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR, GÜNDE 90 MİLYON DOLARLIK TİCARET YAPILIYOR

İSTOÇ'un direkt olarak 100 bin kişiye, dolaylı olarak da toplam 400 bin kişiye istihdam sağladığının altını çizen Acar, günde ortalama 500 bin kişinin girdiğini ve 90 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştuğunu belirtti. Acar, züccaciyeden hırdavata, kozmetikten kırtasiye ve oyuncağa kadar 42 farklı sektörde hizmet veren firmalara ev sahipliği yapan İSTOÇ’un firmalarının geçtiğimiz yıl yaptığı ihracatın ise 6,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Acar, “İhracat hacmimiz giderek yükseliyor, eğer İSTOÇ bir il olsa idi Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 8’inci ili olurdu.” dedi.

YERLİ ÜRETİMİN PAYI YÜZDE 70’E DAYANDI

İSTOÇ'un ihracat potansiyelinin yerli malı ürünlerin ağırlığının artmasıyla birlikte yükseldiğine vurgu yapan Acar, "İSTOÇ ilk başlarda özellikle Çin'den ciddi ithalatın yapıldığı bir yerdi. Ama özellikle 2010'dan sonra denge tamamen yerli malı üretim lehine değişmeye başladı. Şu anda İSTOÇ'ta satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 70'i Türkiye'de üretiliyor ve bu oran giderek yükseliyor. Plastik, hırdavat ve tekstil sektörleri başta olmak üzere yerli malı üretimin artışı ihracat artışını da besliyor." ifadelerini kullandı.

ROTAYI YURTDIŞINA ÇEVİRECEK

İSTOÇ'un Türkiye'de toptan ticaret denince ilk akla gelen yer olduğunu ancak bunu çevre ülkelere ve yurtdışına da yaymak istediklerini vurgulayan Acar, şunları söyledi:

"Türkiye'de çok güçlü bir marka olmamıza ve tüccarın, esnafın ve perakendecinin uğrak noktası olmamıza karşın dünyada istediğimiz yerde değiliz. Halbuki İSTOÇ, büyüklüğü ve sektör çeşitliliği ile eşi benzeri olmayan bir yapı ve biz yabancı müşteriyi buraya çok rahat çekebiliriz. Şimdiye kadar bu konuya yeteri kadar eğilmedik ancak bundan sonra rotayı biraz daha yurtdışına çevirmeyi hedefliyoruz. Çin'e göre lojistik, coğrafi konum ve hızlı üretim gibi çok önemli avantajlarımız bulunuyor. İSTOÇ'u yurtdışında doğru bir şekilde tanıtarak bir cazibe merkezi haline getireceğiz."

20 BİN SATIN ALMACI İSTOÇ FEST’E GELİYOR

18-21 Haziran tarihleri arasından düzenlenecek olan İSTOÇ FEST'in bu hedefleri için önemli bir basamak olacağını kaydeden Acar, şu bilgileri verdi:

"İSTOÇ FEST ile 4 bini yabancı olmak üzere 20 bin satın almacıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Üye firmalarımızdan yaklaşık bin tanesi bu festivale katılacak ve çok büyük bir ticaret buluşması gerçekleştireceğiz. Yurtdışı hedeflerimizin yanında içeride de piyasayı hareketlendirmek adına çok önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. İSTOÇ'taki enflasyonun Türkiye'nin genel enflasyonunun çok daha altında olduğunu bu festival ile bütün Türkiye'ye duyuracağız ve enflasyona karşı mücadelemizi dalga dalga Anadolu'ya yayacağız. Enflasyona karşı bayrağı İSTOÇ'tan açacağız. 4 gün boyunca Türkiye'nin her yerinden hem günü birlik hem de konaklamalı olacak şekilde ciddi bir katılım sağlanacak. Festival boyunca katılımcı firmalar yüzde 10'dan başlayacak önemli indirimler yapacak ve hem biz dernek olarak hem de firmalar kendi özelinde alışveriş yapanlara otomobilden telefona kadar çeşitli hediyeler dağıtacak. Aynı zamanda katılımcı firmalar ticaretin daha da canlanması adına müşterileri için vade kolaylıkları sağlayacak. Bu 4 gün boyunca 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmasını bekliyoruz."

İSTOÇ FEST'in önceki yıllarda sadece züccaciye özelinde çok daha ufak ölçekli yapıldığını ancak bundan sonra büyüyerek devam edeceğini kaydeden Acar, "Bundan sonraki İSTOÇ FEST'ler tamamıyla ihracata dayalı olacak. Yakın coğrafyadaki müşteriyi buraya nasıl çekebileceğimizle ilgili önemli çalışmalar yapacağız. Şu anda yüzde 80-20 olan yerli katılımcı yabancı katılımcı dengesini tam tersine çevirmek için çalışacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren Kasım ayına sabitleyerek yeni bir yola girmeyi hedefliyoruz." dedi.

LOJİSTİK MERKEZİ TALEBİ

İSTOÇ esnafının şu andaki en büyük problemlerinden birinin trafik ve depolama olduğunu söyleyen Acar, "İSTOÇ esnafının yakın civarlarda ortalama bin m²'den başlayan büyüklerde depoları var ve her depoda bir dünya kamyonet çalışıyor. Bu lojistik ve ihracat anlamında bize sıkıntı yaratıyor. Bunun için Kuzey Marmara yolu üzerinde depolarımızı taşıyabilecek çok büyük bir arazi istiyoruz. Böylece lojistiğimizi tek bir noktadan yürütebileceğiz. Bölünmeyecek, dağınık olmayacak. Özellikle ihracat anlamında çok büyük bir faydası olacak. Tek noktadan nasıl iç pazara günlük tırlar çıkarabiliyorsak, bu kadar esnafın depolamasının olduğu yerden aynı şekilde yakın olan ülkelere de kolaylıkla araç çıkarabileceğiz." ifadelerini kullandı.