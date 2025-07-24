Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan Pozantı ilçesi ise bu göçten en çok nasibini alan yer oldu. Kış aylarında 20 bin olan ilçe nüfusu, yaz mevsiminin etkisiyle 450 bine dayandı.

Caddeler Boşaldı, Yaylalar Doldu

Adana merkezde sokaklar neredeyse terk edilmişken, Pozantı’da yoğunluk dikkat çekiyor. Serin havası ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçe, hem Adanalıların hem de Mersinlilerin kaçış noktası haline geldi. Özellikle hafta sonları trafik ve kalabalık, yayla merkezlerinde büyükşehirleri aratmıyor.

Başkan Avan: "Pozantı Serinliğiyle Cazibe Merkezi Oldu"

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, ilçedeki nüfus patlamasını şu sözlerle özetledi:

“Pozantı, Adana ve Mersin’in adeta yaylası konumunda. Doğası, temiz havası ve serinliğiyle vatandaşların ilk tercihi oldu. Şu an 20 bin nüfuslu ilçemizde yaklaşık 450 bin kişi yaşıyor. Bu artışa rağmen hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ancak İller Bankası’ndan 20 binlik nüfusa göre ödenek alıyoruz. Su sıkıntıları gibi dönemsel sorunlar yaşansa da bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz.”

Sıcaklardan Kaçan Vatandaşlar: "Yayla Hayat Kurtarıyor"

Yaylaya gelen vatandaşlar da serinliğin tadını çıkarıyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ailesiyle birlikte Pozantı’ya gelen Fikret Çolaklıoğlu, “Adana’nın sıcağında nefes almak zor. Kalbim bu sıcağa dayanmıyor. Her yıl buraya geliyoruz. Burası hayat kurtarıyor,” dedi.

Ahmet Zaimoğlu ise “Yaylamız çok güzel. Havası serin, doğası güzel. Adeta yeniden doğmuş gibi hissediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Mersinli Merve Gidiş ise tercihini deniz yerine yayladan yana kullandıklarını belirterek, “Mersin’in nemli havasından bunaldık. Deniz yerine serin Pozantı’yı tercih ettik. Herkesi buraya bekleriz,” dedi.

Pozantı’da Yayla Turizmi Zirvede

Pozantı’da sadece doğa değil, ekonomik hareketlilik de dikkat çekiyor. Sezonluk marketler, manavlar ve çeşitli işletmeler yaylacılara hizmet sunmak için açılmış durumda. İlçede adeta geçici bir yaz kenti oluşmuş durumda.

Adana ve çevresinde sıcaklıklar etkisini sürdürürken, serinlik arayanların rotası şimdilik belli: Pozantı.