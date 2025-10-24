Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Konseri’ni, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Prof. Mehmet Can Özer yönetti. Uluslararası yarışmalarda pek çok birincilik elde eden Tanja Sonc, orkestra eşliğinde Mozart’ın 4 numaralı Keman Konçertosu’nu etkileyici bir yorumla seslendirdi. Programda ayrıca Mozart’ın Idomeneo Uvertürü ve Beethoven’ın 1. Senfonisi yer aldı.

Avrupa’nın önde gelen orkestralarıyla sahne alan Tanja Sonc, İzmirli dinleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sanatçı bis olarak Mozart’ın Türk Marşı düzenlemesini seslendirerek dinleyicilere sürpriz yaptı ve bu anlamlı jest, dinleyenlerden uzun süre alkış aldı.



Dünyaca ünlü sanatçılar

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, orkestranın verdiği konserlerle değerli isimleri İzmirli sanatseverlerle buluşturmaya devam ettiğini söyledi. Prof Dr. Kandiller sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurucumuz ve Ebedi Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar’ın vizyonu, girişimi ve üniversitemizin sanata olan desteğiyle oda orkestrası olarak temelleri 2006 yılında atılan Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, son 10 yıldır verdiği değerli konserlerle İzmirli sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu vesileyle kurucumuzu saygı ve minnetle anıyoruz. Senfoni Orkestramız konserlerinde birbirinden değerli usta isimleri de ağırlıyor. İdil Biret, Suna Kan, Ruşen Güneş, Gülsin Onay, Alexander Rudin, Emre Elivar, Kerem Görsev, Şefika Kutluer aklıma ilk gelenler. Bu geceyi özel kılan Solist Tanja Song’u burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Slovenya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Dr. Mazhar İzmirlioğlu başta olmak üzere tüm Slovenya Cumhuriyeti diplomatik misyonuna teşekkürlerimi sunarım."