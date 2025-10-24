Yaklaşık bir aydır etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından, bölgede kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, eteklerdeki ağaçlar sonbaharın büyüleyici renklerine büründü. Güneş ışığının yansımasıyla karla kaplı dağların ve renk cümbüşüne dönüşen ormanların birleşimi, kartpostallık kareler oluşturdu.

Bazı bölgelerde dağların zirvesinden süzülen bulutlar, karla birleşerek doğanın tüm güzelliklerini tek karede buluşturdu. Eteklerde otlayan atlar ve sis bulutlarının arasında kalan köy evleri, manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

Bölge sakinleri, doğanın bu nadir görülen halinin her yıl kısa bir süreliğine ortaya çıktığını belirterek, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında köylerinin "görülmeye değer" bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Doğal dokunun korunması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan köylüler, “Bu manzara dünyanın hiçbir yerinde yok. Her mevsim ayrı bir tablo gibi” ifadelerini kullandı.

Kar ve sonbaharın iç içe geçtiği bu büyüleyici görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bölgeye giden fotoğraf tutkunları, Hakkari’nin doğa zenginliklerini objektiflerine yansıtmak için adeta sıraya girdi.