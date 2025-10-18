Yılmaz Erdoğan’ın hem senarist hem de oyuncu olarak geri döndüğü “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Netflix’te Yeni Bir Dönem Başlıyor

BKM Film imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Çekimleri 25 Eylül’de İstanbul’da başlayan dizinin, Kasım sonunda tamamlanması planlanıyor. Netflix’te 2025’in son döneminde yayınlanması beklenen yapım, platformun bu sezonki en iddialı yerli dizilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

“Organize İşler: Karun Hazinesi”, Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü isimlerini bir araya getiriyor.

Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut gibi yıldızlar yer alıyor.



Kadronun son sürprizi ise, usta oyuncu Menderes Samancılar, dizide “Meftun Baba” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Organize İşler Evreni Yeniden Doğuyor

İlk filmiyle 2005 yılında sinemalarda büyük yankı uyandıran “Organize İşler”, 2019’daki “Sazan Sarmalı” ile yeniden gündeme gelmişti.

Yeni proje “Karun Hazinesi”, bu sevilen evreni modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak, izleyiciyi İstanbul’un renkli ama tehlikeli yeraltı dünyasına bir kez daha davet ediyor.

Yayın Tarihi Merak Konusu

Netflix Türkiye tarafından yayınlanan ilk tanıtım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Dizinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı; ancak sektör kaynaklarına göre 2025’in son çeyreğinde platformda yerini alması bekleniyor.