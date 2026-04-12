Fadıl Başar / Budapeşte

Macaristan’da yapılan parlamento seçimlerine ilişkin ilk sonuçlar açıklandı. Ülkenin Ulusal Seçim Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre, muhalefet partisi Tisza’nın oyların büyük bölümünü alarak parlamentoda 3’te 2 çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Tisza’nın lideri Peter Magyar’ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, halka muhalefetten hizmet etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Gelen bilgilere göre 16 yıllık Orban dönemi bitti. Macaristan’ın yeni başbakanı Magyar Peter oldu.

Kesin olmayan sonuçlar, Tisza’nın seçimlerden açık ara önde çıktığını gösterirken, resmi sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Macarlar bugün sandık başına giderken, ortaya çıkan ilk sonuçlar ülke siyasetinde köklü bir değişime işaret etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Tisza Partisi ezici bir üstünlük elde ederken, Başbakan Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarı sona eriyor.

Muhalefet lideri Péter Magyar, yaptığı açıklamada Orbán’ın kendisini telefonla arayarak seçim zaferini tebrik ettiğini duyurdu. Bu gelişme, ülkede iktidar değişiminin resmiyet kazanması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Seçimlere katılım oranı da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Yerel saatle 15.00 itibarıyla katılımın yüzde 66’nın üzerine çıktığı açıklanırken, bu oran son seçimlere kıyasla yaklaşık 10 puanlık artış anlamına geliyor ve son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak kayda geçti.

Uzun süredir Avrupa Birliği ile gerilimli bir ilişki sürdüren Orbán yönetimi, özellikle veto yetkisini sık kullanmasıyla Brüksel’in en tartışmalı aktörlerinden biri haline gelmişti. Son olarak Mart ayında Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk kredi paketini bloke etmesi, bu gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Yaklaşık iki yıl önce Tisza Partisi’ni kuran Magyar ise seçim kampanyası boyunca Macaristan’ın Avrupa Birliği ve NATO ile zayıflayan ilişkilerini yeniden güçlendirme sözü verdi. Bu söylem, başta Brüksel olmak üzere Batı başkentlerinde olumlu karşılandı.

Ancak Magyar’ın çizgisi klasik anlamda bir Avrupa yanlısı liberal politika olarak değerlendirilmiyor. Daha pragmatik ve ulusal çıkar odaklı bir yaklaşım benimseyen yeni liderin, hem iç politikada hem de dış ilişkilerde denge arayışında olacağı ifade ediliyor.

Analistler, bu seçimleri “Macaristan’da son on yılların en kritik oylaması” olarak nitelendirirken, ortaya çıkan tablo ülkenin siyasi yönünde köklü bir kırılmaya işaret ediyor. Orbán sonrası dönemde, Macaristan’ın hem Avrupa ile ilişkilerinde hem de iç politik dengelerinde yeni bir sayfa açılması bekleniyor.