Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış FETÖ mensubu bir grup cuntacı asker, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve yönetimi ele geçirmek amacıyla darbe girişiminde bulundu. Tanklar sokaklara çıktı, savaş uçakları meclisi ve stratejik kurumları bombaladı, masum sivillere ateş açıldı. Ancak bu hain girişim, milletin cesareti ve liderliğin kararlı duruşuyla sabaha karşı püskürtüldü.

Erdoğan’ın Tarihi Çağrısı

Darbe girişiminin ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, FaceTime aracılığıyla CNN Türk ekranlarından yaptığı “Halkımı meydanlara, havaalanlarına davet ediyorum” çağrısı, tarihin akışını değiştiren anlardan biri oldu. Bu çağrının ardından milyonlarca vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara akın etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin dört bir yanında halk, tankların önüne dikildi, kurşunlara göğüs gerdi. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden milyonlar darbecilerin karşısında tek vücut oldu. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan millet, adeta bir destan yazdı.

Meclis Bombalandı, Direniş Büyüdü

Darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçaklarıyla bombalandı. Ancak milletvekilleri sabaha kadar Meclis’te kalarak demokrasi nöbeti tuttu. Aynı saatlerde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde halkın kararlı direnişi, darbecilerin hesaplarını bozdu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda toplanan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönüşünü coşkuyla karşıladı.

251 Şehit, Binlerce Gazinin Ardında Kalan Gurur

Darbe girişimi sırasında 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 binden fazlası yaralandı. Ancak bu büyük bedel, Türkiye'nin bağımsızlığına ve demokrasisine olan bağlılığının bir göstergesi olarak tarihe geçti. 15 Temmuz, Türk milletinin vatan söz konusu olduğunda canını ortaya koyabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Gece

15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin bastırılması değil, aynı zamanda milletin kendi kaderine sahip çıkma kararlılığıdır. Her yıl 15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak anılıyor; şehitler dualarla yad ediliyor, o gece yaşanan kahramanlıklar unutturulmuyor.

Birlik ve Beraberliğin Sembolü

Bu büyük direniş, farklı siyasi görüşlere sahip milyonların aynı hedef uğruna birleşebileceğini, Türkiye’nin temelinde güçlü bir demokrasi bilincinin olduğunu gösterdi. Devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya, darbenin karşısında yer alarak örnek bir birlik sergiledi.