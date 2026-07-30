TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim şartlarını ve temel tüketim maddelerindeki fiyat değişimlerini gözler önüne seren "Temmuz 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yayımlanan son verilere göre, geçim maliyetlerindeki tırmanış hız kesmeden devam ediyor.

Temmuz 2026 Öne Çıkan Geçim Göstergeleri

Açlık Sınırı: Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması 36.939,87 TL (yaklaşık 36.940 TL ) oldu.

Yoksulluk Sınırı: Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu diğer harcamaları kapsayan toplam tutar 120.325,30 TL seviyesine ulaştı.

Bekâr Çalışanın Yaşama Maliyeti: Tek bir çalışanın aylık minimum yaşama maliyeti ise 47.758,39 TL olarak hesaplandı.

Mutfak Enflasyonunda Yıllık Artış %40'ı Aştı

Araştırma sonuçları, temel gıda maddelerindeki artışın aile bütçesi üzerindeki baskısını artırmaya devam ettiğini gösteriyor. TÜRK-İŞ verilerine göre mutfaktaki fiyat değişim oranları şöyle şekillendi:

Değişim Dönemi Artış Oranı (%) Aylık Değişim (Bir Önceki Aya Göre) %3,30 Yedi Aylık Değişim (Yılbaşından Bu Yana) %22,54 Son 12 Aylık Değişim %39,85 Yıllık Ortalama Artış %40,60