Ekilebilir arazileriyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretim illerinden Diyarbakır'da arpa ve buğday hasadı tamamlanmıştı, doğu illerindeki besiciler için saman presleme işlemi ise devam ediyor. Yazın 40 derece üzeri sıcakta sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayıp gece saatlerine kadar tonlarca samanı presleyen işçiler, günde 3 bin lira kazançla bu işin son günlerinde mesailerini sürdürüyor.



İşveren Mehmet Güler, yazın başladıklarını, 4-5 ay saman için çok yoğun olduğunu söyledi. Sabah 05.00'te başlayıp gece 01.00'e kadar sürdüğünü belirten Güler, “Kışa doğru gidince saman yüklememiz azalıyor. Günde 70-80 ton oluyor. Bu zamanlar tonajlar düşüyor. Şu anda dökme saman presliyoruz. Erzincan, Erzurum illerindeki besicilere gönderiyoruz. Besiciler için kışa hazırlık yapıyoruz” dedi.

Bu yoğunluklarının 1-2 ay daha süreceğini ifade eden Güler, “Yazın aşırı sıcaktan dolayı işçilerimiz çok zorlanıyor. Bu mevsimde pres işi çok güzel. Hava serin, işçiler de yorulmuyor. Şimdi sabah 07.00'de başlıyoruz, akşam 19.00-20.00'ye kadar. Ton başı alıyorlar, günlükleri 3 bine geliyor. Ne kadar çok yüklerlerse o kadar iyi para alıyorlar” şeklinde konuştu.