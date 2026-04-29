İddiaya göre, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden kişi ve kurumları hedef alarak küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretnmeni M.A., şikayet üzerine gözaltına alındı. Öte yandan, M.A.'nın öncesinde emniyete giderek kendisinin tehdit edildiğini iddia ederek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. mahkemece, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.