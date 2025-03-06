Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, kulüp temsilcileri ve futbol camiasının önemli isimlerinin katıldığı kura çekiminde, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor seribaşı olurken, Galatasaray, Göztepe, Bodrum FK ve İskenderunspor seribaşı olmayan takımlar arasında yer aldı.

Kupada çeyrek ve yarı final turları tek maç üzerinden oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalıkları 1-3 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları ise 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kura çekimi sonrasında açıklamalar

TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Süpere Lig'imizle neredeyse aynı yaşta olan kupayı bu yıl 63. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Eylül ayında başlayan bu uzun maratonun son aşamalarına geldik. Kupada sürprizlere ve büyük mücadelelere tanık olduk. Tek maç eleme usulüyle oynanacak çeyrek ve yarı final mücadelelerinde futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Fair-play ruhunun öne çıktığı, hak edenin kazandığı bir turnuva olmasını diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Kavak ayrıca, turnuvada büyük bir sürprize imza atan ve çeyrek finale yükselen İskenderunspor'a da özel bir parantez açarak, "Grubunda iki Süpere Lig ve iki 1. Lig ekibini geçerek adını çeyrek finale yazdıran İskenderunspor'u kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

Kupanın finali ise Mayıs ayında tarafsız bir sahada oynanacak. Bu dev rekabetin sonunda hangi takımın Ziraat Türkiye Kupası'ını mücadelesine yazdıracağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.