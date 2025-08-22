Sarıyer Kaymakamlığı’nın “orman yangını riski” gerekçesiyle iptal ettiği festival için yapılan itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından değerlendirildi ve organizasyon şirketi Milyon Yapım’ın başvurusu üzerine iptal kararına yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte festivalin ilk günü yapılamasa da 22-23-24 Ağustos tarihlerinde program kaldığı yerden devam edecek.

Festivale önce Muğla Marmaris Saklıgöl ev sahipliği yapacaktı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alanın “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olması gerekçesiyle etkinlikten sadece bir hafta önce izinleri iptal etmişti. Organizasyonun İstanbul’a taşınmasının ardından Sarıyer’de de benzer bir engelle karşılaşılması, hem sanatçıların hem de gençlerin tepkisini çekmişti.

Kararın ardından sevinç yaşayan müzikseverler, “Festivaller bizim nefes aldığımız alanlar. Yasaklar yerine güvenlik önlemleri artırılsın ama müzik susmasın” diyerek tepkilerini dile getirdi. Özellikle gençler, Türkiye’de kültürel etkinliklerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Zeytinli Rock Festivali, yıllardır rock müziğin en önemli temsilcilerini binlerce dinleyiciyle buluşturarak hem sahne performansları hem de özgür atmosferiyle biliniyor. Mahkemenin kararıyla festival alanında hazırlıklar yeniden hız kazanırken, katılımcılar “üç gün boyunca müziğe ve özgürlüğe doyacağız” diyerek heyecanlarını paylaştı.