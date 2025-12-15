Toplamda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 katı olmak üzere 307.713.612 adet nominal değerli talebin toplandığı halka arzda, toplam 348.329 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Halka arzı, bir varış noktası olarak değil, yepyeni bir başlangıç olarak gördüklerini söyleyen Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Gayrimenkul sektöründeki başarımızı, sermaye piyasalarına taşıdığımız bu yolculukta bize inanan ve güvenen tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için önümüzdeki dönemde var gücümüzle çalışacağız. Öncelikli hedefimiz yeni ortaklarımız, projelerimizden gayrimenkul alan yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın yanı sıra ülke ekonomisi ve istihdamı için en yüksek katma değeri sağlamak olacak” dedi.

Deneyimi ve standartları değiştiren proje anlayışıyla standartlarını yükselten projelere imza atan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO) talep toplama sürecini başarıyla tamamladı. 10-11-12 Aralık tarihleri arasında 13,00 TL sabit fiyatla Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzda, 358.281 yurtiçi bireysel yatırımcıdan tahsisatın 1,44 katı, 157 yurtiçi kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 2,48 katı talep toplandı. Satışa sunulan 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay için toplam tahsisatın yaklaşık 2 katı olmak üzere 307.713.612 TL nominal değerli talep gerçekleşti. Halka arzda 348.179’u yurtiçi bireysel yatırımcıya, 150’si de yurtiçi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 348.239 yatırımcıya 156.800.000 adet payın dağıtım yapıldı.

18 Aralık’ta işlem görmeye başlayacak

Halka arzın toplam büyüklüğü 2,038 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25,05 oldu. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 50 olarak gerçekleşti. Zeray GYO’nun 18 Aralık günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ZERGY koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor. Katılım Endeksine uygun olan şirketin kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit dağıtma taahhüdü bulunuyor.

“Tarihi bir eşiği geride bıraktık”

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, tarihi bir eşiği geride bırakarak şirketin halka arzını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek “Gayrimenkul sektöründeki başarımızı, sermaye piyasalarına taşıdığımız bu yolculukta bize inanan ve güvenen tüm ortaklarımıza teşekkür ediyor, Zeray GYO’ya hoş geldiniz diyorum” dedi.

Yatırımcıdan gelen talebin Zeray GYO’ya olduğu kadar Türkiye ekonomisine olan güveni de gösterdiğine dikkat çeken Zeray, “Özellikle kurumsal yatırımcılarımızın geniş katılımcılığını çok değerli görüyoruz. Biz de bu güvene layık olmak için önümüzdeki dönemde var gücümüzle çalışacağız. Öncelikli hedefimiz yeni ortaklarımız, projelerimizden gayrimenkul alan yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın yanı sıra ülke ekonomisi ve istihdamı için en yüksek katma değeri sağlamak olacak. Sektörümüzün en büyük potansiyeli; sabit gelirli, getirisi uzun vadeli yatırım araçlarının yanı sıra asıl olarak büyüme odaklı sürekli yatırım ivmesinde bulunmaktadır” diye konuştu.

Şirketin halka arz izahnamesindeki 9’uncu ay mali verilerine göre 16,3 milyar TL net aktif değerine karşın, 6.6 milyar TL’lik şirket değeriyle halka arz olduğunu ve önümüzdeki dönem gelişmeleri ile şirketin gerçek değerinin canlı likidesi ise ortaya çıkacağını hatırlatan Zeray, “Ciddi bir iskonto oranıyla halka arz olan şirketimiz, yatırımcılarımız için yüksek potansiyel barındıran yatırım avantajları sağlıyor. Önümüzdeki dönem büyüme göstergelerimiz ve yeni yatırım planlarımızın duyuruları ile sektörde yeni bir rekabet ve gelişim ortamı yaratacağız. Öncü olma sorumluluğu alacağız” açıklamasında bulundu.

Yepyeni bir başlangıç

Zeray GYO’nun halka arzını bir varış noktası olarak değil, yepyeni bir başlangıç olarak gördüklerini dile getiren Zeray, şunları söyledi:

“Ülke geneline yayılacak iş geliştirme süreçlerimizle marka değerimizi artırmayı hedefleyen bu büyük başlangıç, yeni projelerimiz ve yatırımlarımız için de önemli bir güven kaynağı oluşturmuştur. Bu sayede Zeray GYO’nun portföyünü; başta otel ve iş merkezleri olmak üzere, faaliyet alanlarımızı genişletecek şekilde daha da zenginleştirerek portföy değerimizi hızla artırma imkânı elde etmiş bulunuyoruz. Bu imkan zeminini en etkin biçimde değerlendirerek, Zeray GYO ile birlikte ortaklarımızın yatırım olanaklarını da sürdürülebilir şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz. İfade ettiğim üzere, komşu coğrafyalarımıza kadar uzanan düzlemde, insan yaşamının en önemli refah ve kalite göstergelerinden biri olan modern yaşam alanlarına erişilinceye dek inşa etmeye, değer üretmeye devam ederek varlığımızı kalıcı ve sürdürülebilir kılacağız. Bununla birlikte, titizlikle inşa ettiğimiz kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirerek; edindiğimiz tecrübeleri bilimsel metodolojilerle destekleyen, sağlam ve sistematik yapımız içerisinde yolumuza devam edeceğiz.”