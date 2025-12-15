Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Japonya Merkez Bankası’ndan gelen şahin para politikası sinyalleri, piyasa genelinde satış baskısını artırırken kripto varlıklar güne negatif bir seyirle girdi. Özellikle faiz politikasına ilişkin sıkılaşma beklentileri, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan temel unsurlar arasında öne çıktı. Küresel piyasalar, Batı ekonomilerinden gelen görece gevşeme mesajları ile Asya tarafındaki sıkılaşma baskısı arasında yön arayışını sürdürüyor. Bu karşıt dinamikler, kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıklarda belirgin bir itme-çekme ortamı yaratıyor. Belirsizliğin yüksek seyrettiği bu dönemde yatırımcıların daha temkinli pozisyonlar aldığı gözleniyor. Piyasa verileri, riskten kaçış eğilimini somut biçimde ortaya koyuyor. Kripto para piyasasında son 24 saat içinde toplam 289 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşmesi, küresel ölçekte riskli varlıklardan çıkışların hız kazandığına işaret ediyor.

Lider kripto para Bitcoin, yeni haftaya 89.624 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.131 dolardan işlem görürken, XRP 1,99 dolardan, Solana ise 132,30 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 287 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 209 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

İngiltere, kripto varlıkları finans yasaları kapsamına alıyor

İngiltere’de milletvekilleri, ülkenin finans sektörü mevzuatını kripto varlıkları kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Hükümetin 15 Aralık Pazartesi günü tanıtacağı düzenleme ile kripto şirketlerinin, Ekim 2027’ye kadar mevcut finans yasaları kapsamına alınması ve Finansal Davranış Otoritesi’nin (FCA) denetimine girmesi hedefleniyor.

Hazine Bakanı Rachel Reeves, kripto varlıkların düzenleyici çerçeveye dahil edilmesinin, Birleşik Krallık’ın dijital çağda küresel bir finans merkezi olma konumunu güçlendireceğini belirtti. Reeves, net kuralların şirketlere yatırım ve inovasyon için gerekli öngörülebilirliği sağlayacağını, tüketicilere güçlü koruma sunacağını ve kötü niyetli aktörlerin piyasadan dışlanacağını ifade etti. Hazine, nisan ayında kripto borsaları, aracıları ve işlem yapan kurumların “düzenleyici alan” içine alınmasını öngören taslak bir düzenleme önermişti. Bakanlık yetkilileri, bu taslakta yalnızca sınırlı değişiklikler yapıldığını aktardı. Yeni düzenleme, kripto varlıkların hisse senetleri gibi geleneksel finans ürünleriyle benzer yasalara ve korumalara tabi olmasını amaçlıyor. Halihazırda kripto şirketleri FCA’ya kayıt olmak zorunda olsa da denetim büyük ölçüde kara para aklama riskleriyle sınırlı.

Planlanan yasa, kripto varlıkları piyasa düzenleyicileri arasında paylaştırmayı hedefleyen ABD’deki girişimlerle de uyum sağlamayı amaçlıyor. İki ülke, eylül ayında kripto alanında kısa ve orta vadeli iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere ortak bir görev gücü kurmuştu. Ekonomi Bakanlığı’ndan Lucy Rigby, düzenlemenin dijital varlıkların benimsenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, kuralların büyümeyi destekleyeceğini, yatırımları teşvik edeceğini ve tüketicileri koruyacağını söyledi. Rigby ayrıca, düzenlemenin Birleşik Krallık’a özgü olarak tasarlandığını ancak uygun alanlarda uluslararası uyumun da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Itaú’dan yatırımcılara Bitcoin tavsiyesi: “Portföyün yüzde 1–3’ü kripto olmalı”

Latin Amerika’nın en büyük özel bankası Itaú Unibanco’nun yatırım kolunda ortak olan Renato Eid, yatırımcılara portföylerinin küçük bir bölümünü Bitcoin’e ayırmalarını önerdi. Eid, bu yaklaşımı varlık çeşitlendirmesi ve döviz riskine karşı koruma sağlayan “çift yönlü bir fırsat” olarak tanımladı.

Itaú Asset Management’ta beta stratejileri ve sorumlu yatırım başkanı olan Eid, yayımladığı araştırma notunda kripto varlıklar için yüzde 1 ila 3 arasında ölçülü bir tahsisat tavsiye etti. Piyasayı zamanlamaya çalışmanın risklerine dikkat çeken Eid, uzun vadeli bir bakış açısının önemini vurguladı. Eid, kripto varlıkların portföyün merkezine yerleştirilmemesi gerektiğini, tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Bu yaklaşımın, yerel ekonomik döngülerle düşük korelasyonlu getiri sağlama, para birimi değer kaybına karşı kısmi koruma ve uzun vadeli değer artışı potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Notta, Itaú Asset ile Galaxy Digital ortaklığıyla hayata geçirilen ve 2022’de Brezilya B3 borsasında işlem görmeye başlayan BITI11 adlı Bitcoin ETF’sine de doğrudan atıf yapıldı. TradingView verilerine göre fonun yönetilen varlık büyüklüğü yaklaşık 115,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Eid, BITI11’in portföylerde uluslararası çeşitlendirme ve küresel bir değer saklama aracı olarak döviz koruması sağladığını kaydetti. Bu yaklaşım, Itaú’nun kripto alanındaki son adımlarıyla da örtüşüyor. Banka, Aralık 2023’te ion platformu üzerinden Bitcoin ve Ethereum alım satımını başlatmış, saklama hizmetini de kendisi üstlenmişti. Ayrıca Brezilya Merkez Bankası, ülkedeki dijital varlık şirketlerinin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için kayıt zorunluluğu getiren yeni düzenlemeleri yakın zamanda yayımladı.

Tether’in Juventus hamlesi sonuçsuz kaldı

Stablecoin ihraççısı Tether’in, İtalyan profesyonel futbol kulübü Juventus’u satın almak için sunduğu 1 milyar euronun üzerindeki teklif, kulübün sahibi Exor tarafından reddedildi.

Agnelli ailesine ait ve Juventus’u 100 yılı aşkın süredir elinde bulunduran holding şirketi Exor, cumartesi günü yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun Tether tarafından sunulan ve halka açık Juventus’un tüm hisselerinin satın alınmasını öngören talep edilmemiş teklifi oy birliğiyle geri çevirdiğini duyurdu. Şirket, daha önce de defalarca vurguladığı üzere, El Salvador merkezli Tether dahil hiçbir üçüncü tarafa Juventus’taki hisselerini satma niyetinde olmadığını yineledi.

Tether, cuma günü Exor’un kulüpteki yüzde 65,4’lük kontrol hissesini satın almak için tamamı nakit ve bağlayıcı bir teklif sunduğunu, kabul edilmesi halinde kalan hisseler için de aynı fiyattan halka açık bir alım teklifi yapacağını açıklamıştı. Reuters’a göre Tether, hisse başına 2,66 euro teklif ederek Juventus’u 1 milyar euronun biraz üzerinde bir değere ulaştırdı. Juventus’un piyasa değeri ise cuma günü kapanışta hisse başına 2,19 euro seviyesinde yaklaşık 944,5 milyon euro olarak kaydedildi. Exor Üst Yöneticisi John Elkann, kulübün internet sitesinde yayımlanan video mesajında, Juventus’un ailesinin 102 yıldır bir parçası olduğunu belirterek, kulübün, tarihinin ve değerlerinin satılık olmadığını söyledi. Exor ayrıca, Agnelli ailesiyle birlikte kulübün yeni yönetim ekibini hem saha içinde hem de saha dışında güçlü sonuçlar elde etmeye yönelik stratejilerinde desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 89.624 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 89.294–90.204 aralığında dalgalanan BTC, 90.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayarak kısa vadede hafif bir zayıflama sinyali verdi. Özellikle 90.200 bölgesinden gelen satışlar, yükseliş ivmesinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Kısa vadede 90.000 dolar seviyesi kritik bir eşik olmaya devam ediyor. Bu seviyenin yeniden aşılması ve üzerinde kapanışlar görülmesi halinde 91.500 ve 92.000 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenebilir. 92.000 üzerinde sağlanacak kalıcılık, fiyatın yeniden 93.500 ve 95.000 bandına yönelmesini mümkün kılabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 89.300 ve 88.800 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. Bu bölgenin altında kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatı 87.500–86.800 bandına doğru geri çekebilir. Genel görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar çevresinde yön arayışını sürdürdüğünü, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece temkinli görünümün devam edebileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 3.131 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 3.060–3.089 aralığında hareket eden ETH, 3.100 dolar seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadeli görünümünü yeniden güçlendirdi. Bu hareket, alıcıların piyasada aktif kaldığını gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.150 seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.200 ve 3.250 bandı gündeme gelebilir. Özellikle 3.250 üzerinde gerçekleşecek kapanışlar, yükselişin 3.320 ve 3.380 seviyelerine doğru hız kazanmasına zemin hazırlayabilir. Geri çekilmelerde 3.100 ve 3.060 seviyeleri kısa vadeli destek olarak izleniyor. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması durumunda fiyatın yeniden 3.000 ve 2.950 bandına doğru gevşeme riski bulunuyor. Genel teknik görünüm, Ethereum’un 3.000 dolar üzerinde kaldığı sürece orta vadeli yükseliş eğilimini koruduğuna işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,99 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 1,99–2,02 aralığında fiyatlanan XRP, 2,00 dolar seviyesinin hemen altında denge arayışını sürdürüyor. Kısa vadede bu seviye, yön tayini açısından kritik önem taşıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,00 ve 2,05 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Özellikle 2,05 üzerinde kapanışlar görülmesi halinde fiyatın 2,10 ve 2,15 seviyelerine doğru toparlanma potansiyeli artabilir. 2,15 üzerindeki kalıcılık ise 2,20 seviyesini gündeme getirebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,98 ve 1,95 seviyeleri önemli destek konumunda. 1,95 altındaki kapanışlar, kısa vadeli görünümü zayıflatarak fiyatın 1,90 seviyesine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Mevcut yapı, XRP’nin 2,00 dolar çevresinde sıkıştığını ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça temkinli seyrin sürebileceğini gösteriyor.