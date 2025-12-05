Zeray GYO Halka Arz Fiyatı

Zeray GYO payları, 1 TL nominal değerli olacak şekilde 13 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Zeray GYO Halka Arz Ne Zaman?

Şirketin halka arz takvimi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinleşecek. SPK onayının ardından süreçte geri sayım başladı; izahname açıklanır açıklanmaz talep toplama tarihleri duyurulacak.

Zeray GYO Sermaye Yapısı ve Arz Edilecek Pay Miktarı

Zeray GYO'nun mevcut sermayesi 510.000.000 TL seviyesindeydi. Halka arz sürecinde şirket 116.000.000 TL sermaye artırımı yapacak. Bu artırımla birlikte toplam sermaye 626.000.000 TL’ye çıkacak.

Arz edilecek toplam pay adedi:

156 milyon 800 bin adet

(Bu rakam, %25,05 oranındaki halka açıklık oranına karşılık geliyor.)

Zeray GYO Halka Arz Büyüklüğü

Halka arz fiyatı olan 13 TL üzerinden hesaplandığında, şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklanıyor.

Zeray GYO Kaç Lot Verir?

Zeray GYO’nun yatırımcıya kaç lot düşeceği, talep yoğunluğuna göre belirlenecek. Ancak son dönem halka arzlardaki bireysel yatırımcı talebi dikkate alındığında, dağıtımın eşit dağıtım yöntemi ile yapılması halinde kişi başı ortalama lot sayısının sınırlı olması bekleniyor.

(Eşit dağıtım yapılması halinde net lot miktarı, talep toplama sürecinde kesinleşecektir.)