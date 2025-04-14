“Putin’e Güvenilmez”

Zelenskiy, Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarını tüm şiddetiyle sürdürdüğünü söyleyerek, barışın ancak gerçeklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi. “Putin’e güvenilmez. Bunu Başkan Trump’a defalarca söyledim. Ateşkesin neden işlemediğini merak ediyorsanız, sebebi bu. Putin barış istemiyor. Bizim bağımsız olmamızı istemiyor. Bizi tamamen yok etmek istiyor” dedi.

Sumy Saldırısında Acı Bilanço

Programın yayınlandığı tarihten kısa süre önce Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumy kentine düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaştı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 114 olduğunu duyurdu. Saldırı, uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Trump: “Korkunç Bir Saldırıydı”

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Sumy saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı “korkunç” olarak nitelendiren Trump, kendisine bir hata yapıldığının söylendiğini belirtti. “Bence bu savaş tümüyle korkunç bir şey. Herkes zarar görüyor” dedi.

Avrupa’dan Sert Tepki: “Savaş Suçu, Barbarlık”

Uluslararası liderler Rusya’nın saldırısını sert sözlerle kınadı. Almanya seçimlerinin galibi Friedrich Merz, saldırının “planlı ve haince bir savaş suçu” olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın uluslararası hukuku ve insan hayatını hiçe saydığını belirterek, “Ateşkesin sağlanması için güçlü tedbirler alınmalı” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi. Leyen, Avrupa’nın akan kan durana kadar Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Rusya’nın sivillere yönelik saldırılarının dehşet verici olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.