Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yapımı devam eden 8 bin 700 tonluk dev nükleer denizaltının inşa sürecini yerinde denetledi. Yetkililerden bilgi alan Kim, nükleer denizaltının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin savunma kapasitesinde kritik bir eşiğin aşılacağını vurguladı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim Jong-Un, denetim sırasında yaptığı konuşmada stratejik nükleer denizaltıya sahip olmanın, ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Kim, “En iyi savunma politikası, en güçlü saldırı kabiliyetlerine dayanır. Süper güçlü saldırı kabiliyetleri, ulusal güvenliği koruyan en etkili kalkandır” dedi.

“Nükleer denizaltı yeni bir çağın başlangıcı olacak”

Yeni nükleer denizaltının hizmete girmesiyle Kuzey Kore’nin savaş caydırıcılığının ulaştığı seviyenin hem halka hem de dış aktörlere açık şekilde gösterileceğini belirten Kim Jong-Un, bunun “yeni bir çağın başlangıcı niteliğinde” olacağını söyledi.

Kim, Kuzey Kore’nin nükleer gücünden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, “Ülkemizin onurunu temsil eden ve güvenliğini mutlak suretle garanti altına alan nükleer kalkanı daha da güçlendirmek mevcut neslin asil görevidir” ifadelerini kullandı.

“Nükleer silahlanmanın hızlandırılması acil bir görev”

ABD’nin, Güney Kore’nin nükleer denizaltı geliştirme planına onay vermesini sert sözlerle eleştiren Kim Jong-Un, bu adımın Kore Yarımadası ve çevresinde istikrarsızlığı artıracağını savundu.

Kim, söz konusu gelişmenin Kuzey Kore açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, “Bu nedenle donanmamızın modernizasyonu ve nükleer silahlanmanın hızlandırılması acil bir görev ve vazgeçilmez bir seçenektir” dedi.

“Askeri seçeneğe yönelirlerse acımasız misilleme olur”

Kuzey Kore’nin güçlü caydırıcılık politikasından geri adım atmayacağını belirten Kim Jong-Un, “Düşmanlar egemenliğimizi ve güvenliğimizi ihlal ederse ağır bir bedel öder. Askeri seçeneğe yönelmeleri halinde acımasız bir misilleme saldırısı ile karşılaşacaklardır” uyarısında bulundu.

Savunma Bakanlığı’ndan ABD’ye sert tepki

Öte yandan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Donanması’na ait bir nükleer denizaltının 23 Aralık’ta mühimmat ikmali gerekçesiyle Güney Kore’nin Pusan kentine gelmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, “Bölgemizde süregelen ABD nükleer tehdidi, bu tehditleri ortadan kaldırabilecek stratejik misilleme kapasitesinin daha hızlı şekilde güvence altına alınmasını zorunlu kılmaktadır” denildi.

Kuzey Kore’nin olası adımları, nükleer güçler arasındaki karşılıklı dengeleme doktrini çerçevesinde değerlendireceği belirtilerek, “Tedbirlerin yöntemi ve uygulanma zamanı simetri ve asimetri ilkelerine göre belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.