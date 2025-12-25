Ulaşımda karbon salımını azaltmayı ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen program kapsamında, belirlenen kriterleri sağlayan vatandaşlara aylık 200 euronun altında uzun dönem araç kiralama imkânı sunuluyor.

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, en az 36 ay süreli uzun dönem kiralama modeli üzerinden yürütülen uygulamada yalnızca yeni ve tam elektrikli araçlar programa dahil ediliyor. İkinci el ya da sonradan dönüştürülmüş araçlar kapsam dışında bırakılıyor.

Aylık Kira Bedeli 140 Euroya Kadar Düşebiliyor

Resmi bilgilendirmelerde, piyasa koşullarına kıyasla daha erişilebilir kira bedelleri hedeflendiği vurgulanırken, bazı modellerde aylık ödemenin 140 euro seviyesine kadar gerileyebildiği ifade ediliyor. Programın 2025 dönemi için hedefi ise en az 50 bin elektrikli aracın uygun şartlarla kiraya verilmesi.

Kimler Yararlanabiliyor?

“Sosyal Kiralama” desteğinden yararlanmak isteyenlerin;

Fransa’da ikamet eden aktif çalışan olması,

Yıllık kişi başı gelirinin 16 bin 300 euroyu aşmaması,

İşe gidiş-geliş veya mesleki nedenlerle araca ihtiyaç duyduğunu belgelemesi

gerekiyor. Bu kapsamda başvuru sahibinin yılda 8 bin kilometreden fazla iş amaçlı araç kullanması ya da ev-iş mesafesinin tek yönlü 15 kilometreyi aşması şartı aranıyor.

Araçlara Çevresel ve Fiyat Sınırı

Programa dahil edilecek araçların, belirlenen eko-skor barajını geçmesi, 2,4 tonun altında olması ve KDV dahil liste fiyatının 47 bin euronun üzerine çıkmaması gerekiyor.

Devlet Desteği 7 Bin Euroya Kadar Çıkıyor

Fransa devleti, kira bedelini düşürmek amacıyla araç başına 7 bin euroya kadar destek sağlıyor. Ayrıca düşük emisyon bölgeleri (ZFE) olarak tanımlanan alanlarda yaşayan veya çalışanlar için 5 bin araçlık özel kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Başvurular 48 Bini Aştı

Fransız otomotiv basınında yer alan Aralık ayı değerlendirmelerine göre, 2025 dönemi için 48 bin 400 başvuru tamamlandı. Mevcut bütçe çerçevesinde 3 binden fazla ek başvurunun daha karşılanabileceği ifade ediliyor.

Peki Aynı “Sosyal Kiralama” Modeli Türkiye’de Uygulanabilir mi?

Uzmanlara göre benzer bir uygulamanın Türkiye’de hayata geçirilmesi teknik olarak mümkün, ancak bazı yapısal düzenlemeler gerekiyor.