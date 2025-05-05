Zelenskiy, Rusya’ya yönelik baskıların artırılmaması halinde, Kremlin’in savaşı sona erdirmek için ciddi bir adım atmayacağını ifade etti. “Bugün, Rusya’nın ABD’nin sunduğu kapsamlı ateşkes teklifini görmezden gelişinin 54’üncü günü” diyen Zelenskiy, diplomasiye şans tanınması için en az 30 gün sürecek bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 9 Mayıs Zafer Günü’nde tanklarını sergilemek yerine savaşı sona erdirmenin yollarını düşünmesi gerektiğini belirtti. Zelenskiy, “Yapılması gereken üç şey var: Rusya’ya daha fazla yaptırım, Ukrayna’ya desteğin sürmesi ve Avrupa’da savunma iş birliğinin artırılması. Rusya, Avrupalıların kendilerini savunacaklarını bilmeli” ifadelerini kullandı.

Pavel: “Putin Savaşı Tek Kararla Bitirebilir”

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel de basın toplantısında yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirme gücünün Putin’in elinde olduğunu söyledi. “Eğer savaşı sona erdirecek kartları elinde tutan biri varsa bu Putin’dir. Bunu tek bir kararla gerçekleştirebilir” diyen Pavel, bugüne kadar böyle bir irade gösterilmediğine dikkat çekti.

Pavel ayrıca, Çek Girişimi kapsamında 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna’ya 1.8 milyon top mermisi sevk edeceklerini açıkladı.

Zelenskiy’in Çekya temasları kapsamında savunma sanayi temsilcileriyle bir araya gelmesi ve Başbakan Petr Fiala ile görüşerek mühimmat tedarikine ilişkin konuları masaya yatırması bekleniyor.

Rusya’dan Kısa Süreli Ateşkes, Kiev’den Ret

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ateşkes ilan etmişti. Ancak Zelenskiy, bu kısa süreli ateşkesin anlamlı olmadığını belirterek, ABD’nin önerdiği en az bir aylık ateşkese vurgu yapmış ve Moskova’nın adımını yetersiz bulmuştu.